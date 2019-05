Mosca | fiamme a bordo di un aereo | atterraggio d' emergenza | 13 morti

tg24.sky

(Di domenica 5 maggio 2019) Un velivolo della compagnia di bandiera russa Aeroflot ha preso fuoco poco dopo il decollo dall'aeroporto moscovita di Sheremetyevo ed è stato costretto ad atterrare. A78 passeggeri

SkyTG24 : Mosca, fiamme a bordo di un aereo: atterraggio d'emergenza: 5 feriti - SkyTG24 : #UltimOra #Mosca, atterraggio d'emergenza per aereo in fiamme.13 morti e numerosi feriti #canale50… - RaiNews : #Mosca, atterraggio di emergenza: aereo in fiamme su pista aeroporto Sheremetyevo ? -