Aereo in fiamme all' aeroporto Sheremetyevo di Mosca | 1 vittima e 4 feriti | VIDEO

Aereo in fiamme a Mosca : un morto e dieci feriti : Un Aereo passeggeri ha preso fuoco e il pilota è stato costretto a fare un atterraggio di emergenza nell’aeroporto Sheremetzevo di Mosca . Il velivolo è della compagnia di bandiera russa Aeroflot. Ci sarebbero un morto e dieci feriti . A bordo c’erano 78 persone.I passeggeri, fanno sapere i media russi, sono stati messi in salvo evacuando il velivolo con gli scivoli d’emergenza ma l’ Aereo ha continuato a ...

Mosca - atterra Aereo in fiamme : 1 morto : 18.56 atterra ggio d'emergenza all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca per un Sukhoi Superjet-100 della compagnia di bandiera russa Aeroflot a bordo del quale era scoppiato un incendio. Una fonte della Tass riferisce che una persona è morta nell' atterra ggio. Secondo altri media russi i 77 restanti passeggeri sono stati evacuati dagli scivoli di emergenza ma l' aereo ha continuato a bruciare sulla pista mandando nell'aria una grande colonna di fumo ...

Paura in volo - principio di incendio su un Aereo Air France a Firenze : fiamme domate : Un principio di incendio ha interessato il carrello di un aereo passeggeri di Air France che si trovava sulla pista dell'aeroporto Vespucci di Firenze . Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme . Tanta Paura , ma nessun ferito. Regolari gli orari degli altri voli da e per lo scalo toscano.Continua a leggere

Attimi di terrore in Russia - “Sembrava un missile - un Aereo in fiamme - un UFO” : 3ª esplosione di una meteora negli ultimi 4 mesi [FOTO e VIDEO] : Luminoso e rumoroso con una lunga coda verde e gialla, un oggetto ha solcato i cieli della Russia, facendo temere ai residenti un attacco aereo o un’invasione aliena. Siamo nella regione di Krasnoyarsk e quanto successo ha letteralmente terrorizzato i presenti: i pedoni sono corsi a cercare riparo mentre le persone al volante si sono fermate con le auto sulle strade. “Sono andata in panico poiché aveva il suono e l’aspetto di un aereo in ...