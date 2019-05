Viminale contro Difesa per il tweet cancellato della ministra Trenta : Un tweet pubblicato e poi cancellato su una notizia falsa è l'occasione per un nuovo scontro all'interno del governo gialloverde. E la polemica, questa volta è tra due ministeri: l'Interno e la Difesa.

Nuovo scontro Viminale-Trenta : ‘Non è informata - preferisce polemizzare con Salvini’. ‘Ministero usato a fini elettorali’ : Il Viminale di Nuovo all’attacco della ministra della Difesa Elisabetta Trenta, dopo lo scontro andato in scena a metà aprile fa sull’apertura dei porti e quello della settimana scorsa con al centro i corridoi umanitari. Stavolta l’oggetto del contendere è un tweet della ministra che aveva ringraziato la Marina militare per un presunto intervento a favore di pescherecci italiani puntati dalle motovedette libiche, salvo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Aprile : Libia – Salvini fa infuriare l’Esercito. Nota inedita dello Stato Maggiore della Difesa contro l’ingerenza del Viminale : I militari lo scrivono chiaro: no alle ingerenze di Salvini Nota inusuale dello Stato Maggiore della Difesa per ribadire la linea gerarchica di Salvatore Cannavò Mussolini o Ridolini? di Marco Travaglio Come si affronta Salvini? Chi vuole evitare di ritrovarselo a Palazzo Chigi dovrebbe riflettere sulle strategie finora adottate per combatterlo. Sempreché, s’intende, ritenga che sia davvero lui l’avversario più insidioso da battere. Il ...

Zone rosse - ancora uno scontro Salvini-Di Maio sulla nuova direttiva del Viminale : ancora una direttiva firmata da Salvini, questa volta sulle cosiddette Zone rosse nelle città italiane, quelle da cui tenere lontani criminali, spacciatori, balordi, abusivi. Dalle piazze dello ...

Zone rosse - ancora uno scontro Salvini-Di Maio sulla nuova direttiva del Viminale : I prefetti potranno sostituirsi ai sindaci e firmare ordinanze antidegrado. Il capo del M5S" Chi governa lo scelgono i cittadini".

Direttiva Salvini - scontro Viminale-Difesa su migranti/ 'Si entra col permesso' : Governo, tensioni sui migranti: la Direttiva Salvini ha innescato lo scontro tra il Viminale e la Difesa. La posizione della Lega.

Migranti e porti chiusi - la direttiva Salvini accende lo scontro tra Viminale e Difesa : Il vicepremier Di Maio: «Se veramente abbiamo il problema di 800mila Migranti in Italia, di certo non li fermiamo con una direttiva che nessuno ha mai ascoltato, lo dico a Salvini con tutta l'amicizia»...

Migranti e porti chiusi - la direttiva Salvini crea scontro istituzionale tra Viminale e Difesa : Il vicepremier Di Maio: «Se veramente abbiamo il problema di 800mila Migranti in Italia, di certo non li fermiamo con una direttiva che nessuno ha mai ascoltato, lo dico a Salvini con tutta l'amicizia»...

Migranti - tensione tra il Viminale e la Difesa sulla direttiva Salvini. Incontro al Quirinale tra Mattarella e Conte : La replica di Mediterranea Saving Humans non si è fatta attendere: 'La direttiva appare scritta come se il governo vivesse in un mondo parallelo. Nessun accenno alla guerra che infiamma la Libia e ai ...

Il Viminale non sarà parte civile nel processo contro Montante : "Il perchè? Chiedete a Conte" : Ancora un capitolo si va ad aggiungere alla vicenda Montante . Secondo quanto comunicato, infatti, il ministero dell Interno voleva costituirsi parte civile nel processo contro l'ex presidente di ...

Autobus incendiato a Milano - circolare del Viminale : 'Più controlli sugli autisti' | : Dopo il sequestro dei 51 ragazzini da parte del conducente sulla Paullese arriva la stretta del ministero: un avviso a tutti i prefetti richiama alla puntuale applicazione della normativa vigente per ...

Attentato bus - Viminale : massimo rigore su controlli a conducenti : Roma, 22 mar., askanews, - 'Richiamare l'attenzione dei sindaci, dei Dirigenti scolastici e di ogni altra Amministrazione pubblica affinché, ogni qualvolta vengano affidati all'esterno i servizi' di ...

Autobus in fiamme a Milano - il Viminale : 'Più controlli sugli autisti' - : Dopo il sequestro dei 51 ragazzini da parte del conducente sulla Paullese arriva la stretta del ministero: un avviso a tutti i prefetti richiama alla puntuale applicazione della normativa vigente per ...

Autobus in fiamme a Milano - il Viminale : "Più controlli sugli autisti" : Autobus in fiamme a Milano, il Viminale: "Più controlli sugli autisti" Dopo il sequestro dei 51 ragazzini da parte del conducente sulla Paullese arriva la stretta del ministero: un avviso a tutti i prefetti richiama alla puntuale applicazione della normativa vigente per il rilascio e il rinnovo delle ...