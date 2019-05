romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno tensione nella maggioranza sul caso del sottosegretario leghista TV mentre il premier Conte in vita non alimentare polemiche sterili garantisce che c’è un programma di lavoro fino a fine legislatura e chiarisci e tu Siri non ci sarà alcuna conta in consiglio dei ministri il MoVimento 5 Stelle in tilt per le dimissioni e Di Maio non si chiede se la lega voglia la crisi per una poltrona il MoVimento 5 Stelle insiste Per le dimissioni Di Maio ti chiede se la lega voglia alla crisi per una poltrona per molare fluoro indagato per corruzione l’alleato Salvini replica che non interesseranno questione di poltrone che rilancia chiedendo se il MoVimento 5 Stelle darà una mano a cancellare in consiglio gli studi di settore invece che questionari tu le dimissioni di Tizio e Caio il ...

OfficialASRoma : 3?: le reti di @OfficialEl92 contro il Genoa in campionato, le ultime due al Ferraris ?? ?? numeri in vista di… - enpaonlus : Pomezia, arriva il circo della discordia: cittadini infuriati per i problemi alla viabilità… e non solo (foto e vid… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 19:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -