Truffati banche | soldi dai conti dormienti

Banche : Villarosa - 'manteniamo accordo con Truffati - in dl crescita le soluzioni' : Lo annuncia in una nota il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Alessio Villarosa del MoVimento 5 Stelle. Nel 'decreto crescita', grazie alla fermezza del presidente del ...

Banche : Villarosa - 'manteniamo accordo con Truffati - in dl crescita le soluzioni' - 2 - : ... infatti, il valore del patrimonio mobiliare dei 100 mila euro potrà essere aumentato fino a 200 mila euro con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e previo ...

RISPARMIATORI Truffati/ Ecco perché le banche la fanno franca ancora una volta : RISPARMIATORI TRUFFATI: il governo ha stanziato 1,5 miliardi di rimborsi, ma al momento non c'è un solo condannato per truffa

Rimborsi a Truffati banche - risparmiatori divisi sul raddoppio del tetto. “Rischio che i tempi si allunghino ancora” : Divide le associazioni dei risparmiatori il raddoppio del patrimonio mobiliare massimo sotto il quale i “truffati” dalle banche avranno diritto agli indennizzi automatici. L’aumento del tetto era una delle richieste del coordinamento Don Torta banche Popolari Venete, una delle due sigle che l’8 aprile durante l’incontro con il premier Giuseppe Conte non hanno accettato lo schema messo a punto dal ministro Giovanni ...

Dl crescita - ok ai rimborsi ai Truffati dalle banche : raddoppia la soglia di patrimonio per quelli automatici : Il principale punto di scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle nel consiglio dei ministri di martedì sera è stata, come annunciato, la norma Salva Roma che è stata solo “parzialmente approvata”, come spiegato dai due partiti all’uscita dall’incontro di Palazzo Chigi. Ma tra le altre misure approvate, che nelle intenzioni dovrebbero spingere la crescita quasi ferma, spiccano i rimborsi per i risparmiatori truffati dalle ...

Cdm - scontro sul salva-Roma. Via ai rimborsi ai Truffati dalle banche : È durato circa quattro ore uno dei Consigli dei ministri più tesi della storia giallo-verde. La riunione, alla fine, ha visto il vicepremier Matteo Salvini ottenere quanto aveva annunciato prima alle telecamere: lo stralcio di gran parte della norma Salva Roma dal decreto crescita. Ma il M5S annuncia battaglia in sede di conversione di legge del decreto e avverte il leader della Lega che non farà sconti sulla vicenda Siri, il ...

Via libera a rimborsi a Truffati da banche - no a “Salva Roma”. L’ira di Conte contro Salvini : “Non siamo tuoi passacarte” : E' finito dopo oltre 4 ore la riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato in via definitiva il dl Crescita. I toni, secondo quanto riferito, sono stati molto accesi tra M5s e Lega con l'irritazione anche del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ma alla fine e' stato trovato una sorta di compromesso: il cosiddetto Salva Roma resta dentro il decreto Crescita ma 'alleggerito' da alcuni commi. Che, secondo Matteo Salvini rappresenta un ...

Banche - Zingaretti incontra i risparmiatori Truffati : "Riflettori accesi per il riconoscimento dei diritti" : Solamente una battaglia politica e parlamentare a viso aperto può spingere il Governo a far salire in cima all'agenda delle priorità il tema del ristoro ai risparmiatori delle Banche . Ciò che ...

Banche - sit-in dei Truffati di Veneto e Friuli a Montecitorio : “Siamo stufi - il tempo è finito. Adesso vogliamo il decreto” : “Siamo stufi di dover continuare a venire a Roma, il tempo è finito. vogliamo il decreto”. Una rappresentanza di truffati dalle Banche di Veneto e Friuli hanno manifestato in piazza Montecitorio, mentre il governo è riunito a Reggio Calabria per il Consiglio dei Ministri, che dalle indiscrezioni – e anche dalle parole dette questa dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio – non dovrebbe varare il decreto per ...

Decreti fantasma e risparmiatori furiosi - i Truffati dalle banche tornano in piazza : Nessun euro arriverà entro l’anno ai risparmiatori truffati dalle banche. Centinaia di famiglie sono pronte a rinfocolare la battaglia contro il governo. Un governo, quello Lega-M5S, che intanto gondola per una stimata crescita dell’Italia dello 0,2 per cento grazie a dei provvedimenti “fantasma”. Uno scenario pirandelliano che fa a pugni con la triste realtà. Ma andiamo con ordine. E partiamo dai Decreti legge “Sblocca cantieri” e “Crescita”. ...

Le rassicurazioni del governo ai risparmiatori Truffati dalle banche : Le norme che consentiranno di procedere ai rimborsi "diretti" dei risparmiatori truffati dalla banche rientreranno nel decreto Crescita, approvato 'salvo intese' la settimana scorsa dal Consiglio dei ministri. La rassicurazione è arrivata ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In origine le norme dovevano rientrare nel decreto preparato dal ministero dell'Economia, poi, non senza qualche tensione, il governo ha deciso di ...

Truffati dalle banche - nuovo stallo sui rimborsi. Associazioni divise : i favorevoli alla soluzione Tria in piazza venerdì 19 : Nel Documento di economia e finanza si legge infatti che i fondi per il ristoro sono 'in termini netti circa 0,05 miliardi nel 2019 , 0,3 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi nel 2021 rispetto a ...

Truffati banche - Conte : “Nel decreto crescita norme per liquidazione rapida e diretta di tutti i risparmiatori” : Il presidente del Cosiglio Giuseppe Conte, ricevendo il ‘Premio Donato Menichella’ in Senato, ha annunciato che le norme per rimborsare i risparmiatori Truffati dalle banche “consentiranno la liquidazione diretta o comunque rapida degli indennizzi a tutti i risparmiatori. Queste norme – sottolinea Conte – saranno inserite nel ‘decreto crescita‘ che abbiamo approvato salvo intese, ma ora che lo ...

Truffati dalle banche - nuovo stallo sui rimborsi. Associazioni divise : i favorevoli alla soluzione Tria minacciano proteste : Giuseppe Conte rassicura: “Le norme saranno inserite nel dl crescita”. Ma le 17 Associazioni di risparmiatori “Truffati” che lunedì hanno dato il loro benestare alla proposta sui rimborsi messa a punto dal ministro dell’Economia Giovanni Tria non ci stanno. Il decreto necessario per aprire la strada agli indennizzi automatici per chi ha redditi sotto i 35mila euro e agli arbitrati “semplificati” per ...