Terremoto al largo di Ancona oggi | scossa a bassa profondità Gente in strada

Terremoto a Catania - scossa al largo della costa siciliana. «Sentito anche a Siracusa» : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata, alle 21.14, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in mare al largo della costa a sud di Catania . Terremoto ...

Sicilia : scossa di Terremoto a largo di Catania in serata - ben avvertita - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata chiaramente avvertita oggi 20 aprile 2019, esattamente alle 21.14, sulla Sicilia orientale e precisamente nel catanese. Stando ai dati giunti dai...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 6 - 8 al largo dell’Indonesia : C’è stato un terremoto di magnitudo 6,8 al largo dell’isola di Sulawesi, in Indonesia, con ipocentro a una profondità di 10 km. Le autorità indonesiane hanno diramato un’allerta per un possibile tsunami: le coste più vicine all’epicentro del terremoto sono a

Terremoto - scossa di magnitudo 6.2 al largo dell'Indonesia - : L'epicentro è stato localizzato nel Mar di Banda, l'ipocentro a 550 km di profondità. Non si hanno notizie di danni a persone o cose, né è stata diramata l'allerta tsunami

Terremoto in Sicilia - due scosse al largo delle Eolie : avvertite anche a Palermo e Messina : È rispettivamente di 3.5 e 3.8 la magnitudo delle due scosse di Terremoto verificatesi in sequena questa notte al largo delle Isole Eolie in Sicilia: il sisma è stato avvertito fino a Palermo e Messina, dove molte persone sono state bruscamente svegliate mentre dormivano. Paura sui social network ma nessun danno.Continua a leggere