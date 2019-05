Su Fazio dobbiamo valutare Ma Salvini incalza la Rai | Tagli

Roma - la carica di Fazio : “Abbiamo davanti 4 finali e dobbiamo vincerle tutte” : Trovata la serenità, per la Roma è arrivato il momento di stringere i denti in questo rush finale e provare a conquistare un posto in Champions. Domani la trasferta di Genova per i giallorossi, ecco le parole del difensore argentino Federico Fazio ai microfoni di Sky Sport. “La squadra è in un buon momento, mancano 4 partite e sono 4 finali per arrivare all’obiettivo più importante. Se prendiamo 12 punti abbiamo più chance ...