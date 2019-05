Siri | Di Maio adesso sfida Salvini | Salta tutto per una poltrona?

Lega : "Siri non si dimette". Di Maio : "Tanto casino per una poltrona" : Per Luigi Di Maio il caso Siri è "chiuso", ma per la Lega non è ancora così. Il vicepremier pentastellato ha parlato della questione durante un'intervista a SkyTg24 ed ha chiuso subito l'argomento: "La questione Siri si è chiusa, se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei Ministri e si voterà il decreto proposto dal Presidente. Conti alla mano il M5S ha la maggioranza assoluta in CdM, quindi i numeri sono dalla nostra parte. Spero che ...

Caso Siri - Salvini scarica Conte : 'Non ha più la mia fiducia'. Di Maio : 'Non si può far cadere il governo per una poltrona' : La decisione del premier Conte di portare al prossimo Consiglio dei ministri le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, non è andata davvero giù al leader del Carroccio e vicepremier. "...

Caso Siri - Luigi Di Maio : “Lega vuole crisi governo per poltrona o per indagato per corruzione?” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, lancia un nuovo avvertimento al suo alleato leghista sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione: "Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c’è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? Per non mollare un loro indagato per corruzione?".Continua a leggere

Caso Siri - Di Maio alla Lega 'Non si può far saltare il governo per una poltrona' : 'Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c'è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? ...

Sondaggi - per il 71% degli italiani Siri deve dimettersi. Alto gradimento per Conte e il governo - giù Salvini e Di Maio : Il 53% degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte e nel governo (50%), che mantiene un consenso molto elevato – oltre l’80% – tra gli elettori di Lega e Movimento 5 Stelle, anche se per il 60% degli elettori del Carroccio non arriverà neanche a fine anno. Secondo il 71% degli elettori, però, il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta ...

Caso Siri - la Lega fa quadrato : Non si dimette | Di Maio : Quanto casino per una poltrona : E il teorico della flat tax indagato per corruzione ringrazia i colleghi del Carroccio e smentisce di sentirsi abbandonato. Il nodo delle dimissioni sarà sciolto con il Cdm di mercoledì

Di Maio sfida Salvini : «Quanto casino per una poltrona. La Lega non farà cadere il governo su Siri» : ... «Ora possono dimostrare se hanno un senso di responsabilità verso le istituzioni o solo l'arroganza da bulli della politica». Mercoledì o giovedì, quando ci sarà il summit decisivo per il destino di ...

Siri - Di Maio : 'Il caso è chiuso. Il M5s ha voti in cdm e voterà per decadenza'. Poi sfida : 'Quanto casino per una poltrona' : La giustizia farà il suo corso, ma c'è una responsabilità politica evidente e quindi è normale che faccia un passo indietro'. 'Il piano giudiziario farà il suo corso ma c'è un piano etico , morale a ...

La Lega blinda Siri : resa dei conti in Cdm. Di Maio : quanto casino per una poltrona : Non è escluso un confronto con Conte nei prossimi giorni, e nemmeno un vertice a tre prima del fatidico Consiglio dei ministri, per trovare una soluzione politica ed evitare che volino gli stracci. ...

Siri - Di Maio : “M5S voterà per la sua decadenza - Lega ha fatto casino per una poltrona” : Luigi Di Maio, durante un comizio a Casoria, è tornato sul caso Siri: "Se diciamo che siamo il governo del cambiamento, che siamo diversi da quelli di prima non possiamo permettere che ci sia una persona che dalle carte sembra che abbia aiutato un piccolo personaggio e lo lasciamo a fare il sottosegretario".Continua a leggere

La Lega fa quadrato : «Siri non lascia». Di Maio : tanto casino per una poltrona : Armando Siri va difeso. Punto. È la linea di Matteo Salvini. È la linea di una Lega che, al netto di sensibilità personali, ha visto come un affronto la scelta di Giuseppe Conte...

Siri : Di Maio - in cdm M5s ha maggioranza : ANSA, - ROMA, 3 MAG - "La questione Siri si è chiusa. Se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei Ministri e si voterà il decreto proposto dal Presidente. Conti alla mano il M5S ha la maggioranza ...

Luigi Di Maio mette la parola fine al caso Siri : “Parentesi chiusa - ora guardiamo avanti” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, è tornato a parlare del caso che ha coinvolto Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione. Se non dovessero arrivare le dimissioni chieste dal presidente Conte "si andrà al voto e conti alla mano il Movimento 5 Stelle ha la maggioranza assoluta in Consiglio dei ministri".Continua a leggere