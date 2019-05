Scuola | docente aggredita da una madre con pugni e schiaffi | interviene la Polizia

Scuola - Carta docente da 500 euro annui per l'aggiornamento : possibili tagli dal Def : Rischia di perdere pezzi uno dei pochi provvedimenti utili, introdotto con la riforma Renzi della Buona Scuola : il Documento di economia e finanza, prologo della prossima Legge di Bilancio, già approvato dal Governo ed ora all'esame del Parlamento, prevede, a pagina 51, che la Carta del docente per l'aggiornamento ...

Docente italiano di matematica cercasi per una Scuola italo-ceca : Docente di matematica e scienza per la secondaria di primo grado, cercasi . Sede di lavoro: Praga1. E' l'appello lanciato da una scuola statale italo-ceca dove da quattro anni è attiva una nuova sezione . La scuola continua ...

Scuola - spray al peperoncino : docente all’ospedale - intervengono i Carabinieri : Purtroppo lo spirito di emulazione, a Scuola , è prassi piuttosto diffusa e lo testimonia l’ennesima vicenda di cronaca che riguarda, questa volta, la Scuola ‘Vilfredo Pareto’ di Milano, istituto superiore con tre indirizzi: tecnico economico e turismo, professionale agrario e liceo delle scienze umane. Come riportato dal quotidiano ‘Il Giorno’, uno studente che, per ora, non è stato ancora identificato ha spruzzato ...

Pietra Ligure : docente accusa un malore nella Scuola elementare - trasportato in Ospedale : Un docente della scuola elementare di Pietra Ligure ha accusa to un malore al termine della mattinata, intorno alle 12,00,. Sul posto è stato richiesto l'intervento dei soccorritori che hanno disposto ...

Scuola - ministro Bussetti torna a parlare di professione docente e ruolo educativo : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, è tornato a parlare di insegnanti ed, in particolar modo, dell’importanza del ruolo educativo dei docenti. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ne ha parlato in occasione di una visita a Santarcangelo di Romagna. Bussetti ribadisce il proprio punto di vista sulla professione docente Come riportato da Orizzonte Scuola, il ministro dell’istruzione ha sottolineato come ...