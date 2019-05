Real su Pogba | la pazza richiesta dello United | le cifre

Pogba-Juventus - duello Juve-Real Madrid : pronto l’assalto al francese : Pogba-Juventus – Continuano le voci, e le indiscrezioni, sulle possibili trattative di calciomercato messe in atto dalla Juventus, in vista della prossima stagione. Uno dei nomi più chiacchierati, attualmente, è quello di Paul Pogba del Manchester United. Il francese, infatti, qualora decidesse di lasciare la Premier League potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera. Leggi anche: Dybala-Juventus, i bianconeri fissano il prezzo: cifra ...

Calciomercato Juventus : Pogba - Pjanic - Kroos - Ndombele - quanti incroci con il Real : Sarà un’estate torrida per il Calciomercato di Juventus e Real Madrid che secondo le ultime voci si sfideranno più di una volta. I dirigenti dei due club hanno molti interessi comuni soprattutto a centrocampo dove Pogba è il sogno sia di Zidane che di Allegri. Ma questo non sarà l’unico match in sede di trattativa, da Ndombele e Kroos passando per Pjanic gli incroci sono davvero molti. Calciomercato Juventus: sfida al Real Madrid per Pogba Il ...

Pogba è il giocatore più "pigro" della Premier. Ma piace a Juve e Real : Come scrive Foxsports.it , il campione del mondo di Russia 2018 è al primo posto della classifica dei giocatori più lenti, sarebbe meglio dire 'svagati', del campionato inglese. In pratica, Pogba ...

Real Madrid - Bale la chiave per arrivare a Pogba : Real Madrid Bale PER Pogba, accordo vicino – La decisione sembra ormai presa. Paul Pogba ha rivelato ai compagni di voler lasciare il Manchester United a fine stagione e raggiungere l’amico Zidane al Real Madrid. Le merengues del futuro partiranno dunque dal centrocampista classe 1993 che, malgrado la sua miglior stagione dal punto di […] L'articolo Real Madrid, Bale la chiave per arrivare a Pogba proviene da Serie A ...

Pogba rompe con lo United - ma non torna alla Juve : vuole solo il Real : Il divorzio tra Paul Pogba e il Manchester United è un'ipotesi sempre più concreta. Come riporta 'As', il centrocampista francese ha chiesto al club inglese il via libera per la cessione al Real ...

'Pogba allo United : Voglio andare al Real' : MANCHESTER - Paul Pogba ha chiesto al Manchester United la cessione al Real Madrid . È questa la bomba di mercato lanciata dal quotidiano spagnolo As, secondo cui il centrocampista francese avrebbe ...

Pogba - cancellato appuntamento per rinnovo con lo United : Real Madrid vicino : Paul Pogba è sempre più vicino al Real Madrid. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo As, il centrocampista francese avrebbe cancellato un appuntamento per trattare l’eventuale rinnovo con il Manchester United, chiedendo di essere ceduto. Il campione del mondo avrebbe già raggiunto un accordo con il club di Florentino Perez per un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione. Ora il Real Madrid dovrà intavolare la trattativa ...

Real Madrid vicinissimo al colpaccio : “Paul Pogba pronto al sì” : Paul Pogba si avvicina a grandi passi all’approdo al Real Madrid al termine di un’annata non certo indimenticabile con lo United Paul Pogba è sempre più vicino al Real Madrid. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo As, il centrocampista francese avrebbe cancellato un appuntamento per trattare l’eventuale rinnovo con il Manchester United, chiedendo di essere ceduto. Il campione del mondo avrebbe già raggiunto un ...

Pogba : Real o Juve. Paul sogna Torino - ma Perez gioca duro : I risultati, negativi, del Manchester United, sembrano ormai del tutto indipendenti da quello che sarà il futuro di Paul Pogba. Il francese è al passo d'addio. Già prima del derby perso per 2-0 in ...

Pogba Real Madrid : il francese vuole i blancos. Juve fuori dai giochi : Pogba Real Madrid – Sembra segnato il futuro di Paul Labile Pogba. Il centrocampista francese chiuderà quella che, numeri alla mano, è stata la sua miglior stagione dal punto di vista Realizzativo. 12 gol fin qui in campionato, trascinatore della squadra sotto la guida Solskjaer tanto quanto era stato sotto tono con Mourinho. Nonostante il […] L'articolo Pogba Real Madrid: il francese vuole i blancos. Juve fuori dai giochi proviene ...