Le malattie dell' anima

Per la Festa della Mamma - Cuori di Biscotto nelle piazze italiane per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare : In più di 1.600 piazze in tutta Italia saranno di nuovo protagoniste le “mamme rare” che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche dei loro bambini: il 4 e il 5 maggio torna infatti “Io per lei”, la campagna di primavera di Fondazione Telethon e UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone con patologie ...

Taranto - malattie sul lavoro : la città ionica prima per cancro. Le reazioni dell'Amministrazione : ... "Purtroppo - interviene sulla vicenda delle Malattie sul lavoro l'assessore Paolo Castronovi - fanno nuovamente balzare Taranto agli onori della cronaca nazionale, ma questa volta il risultato era ...

Le cure per le malattie rare e i fondi per pagarle : il problema della sostenibilità : In un recente Convegno, tenutosi all’Istituto Superiore di Sanità, si è discusso del problema emerso negli ultimi anni nel campo delle malattie rare: la “sostenibilità” delle cure. I fondi a disposizione potranno coprire le necessità di cura dei malati? Per ora si scarica in parte il problema sulle Regioni, che non sempre fanno fronte. Anche se le prime relazioni del Convegno avevano l’obiettivo di evidenziare in positivo l’aumentata ...

Come i videogiochi VR esplorano i sintomi e la frustrazione delle malattie neurologiche - articolo : Mary è affetta da demenza e vive a Belmont View, una casa di cura nell'Hertfordshire. Angosciata e disorientata viene condotta con attenzione, da parte del personale sanitario, su una comoda sedia. Una volta sistemata (anche se ancora visibilmente agitata), le viene posizionato sulla testa un visore per la realtà virtuale. "Ooh, guarda lì", dice subito con meraviglia. Mary è seduta su un diorama virtuale di una località marittima. L'effetto sul ...

malattie rare : Giornata mondiale dell’emofilia - in Italia più di 5mila pazienti : In Italia sono più di 5 mila le persone con emofilia. “Più precisamente, nell’ultima rilevazione 2017 sono 4.179 i pazienti affetti da emofilia A e 898 quelli affetti da emofilia B“. Sono i dati aggiornati, in occasione della 15ª Giornata mondiale dell’emofilia, del Registro nazionale delle coagulopatie congenite emorragiche, attivo dal 2005 all’Istituto superiore di sanità (Iss). L’emofilia è la coagulopatia ...

'malattie autoimmuni del fegato - il ruolo chiave dell inquinamento' : Questo studio è interessante dal momento che le malattie autoimmuni del fegato, che pure non sono frequenti, hanno un'incidenza in aumento nel mondo. Causamo un'infiammazione cronica e progressiva ...

malattie reumatiche - autoimmuni e disturbi della pelle/ Qual è la correlazione? : Malattie reumatiche, autoimmuni e disturbi della pelle esiste davvero una correlazione? Ciò che è importante è affrontare subito una visita dermatologica

Approvati nuovi standard per frenare la diffusione di infestazioni e malattie delle piante : L’organismo incaricato di tenere a bada le infestazioni e le malattie delle piante di mantenere sicuro il commercio di piante ha adottato nuove misure internazionali per prevenire la diffusione oltre confine dei parassiti. I nuovi standard, inclusi quelli per bloccare il parassita altamente infestante Xylella fastidiosa e la mosca orientale della frutta, sono stati Approvati durante la seduta annuale della Commissione sulle Misure ...

Guida autonoma e intelligenza artificiale - Jaguar Land Rover va oltre : i prossimi modelli del gruppo ci proteggeranno dalle malattie : La tecnologia di Jaguar Land Rover, a bordo dei futuri modelli, potrebbe impedire la diffusione di raffreddori e influenze e ridurre la trasmissione dei principali superbatteri Secondo Jaguar Land Rover le auto del futuro potrebbero contribuire alla vittoria nella guerra ai batteri. I modelli di domani potrebbero impedire la diffusione di raffreddori ed influenze grazie ad una innovativa tecnologia che sfrutti la luce ultravioletta (UV-C), ...

malattie infiammatorie della pelle : dermatite atopica e psoriasi affliggono il 10% della popolazione italiana : Sempre più italiani soffrono di Malattie infiammatorie della pelle, come dermatite atopica e psoriasi, circa il 10% della popolazione ne è colpita. E sono in continuo aumento anche coloro che si ammalano di tumori cutanei (oltre 14.000 nuovi casi di melanoma nel 2018). E’ la difficile situazione della nostra pelle fotografata dagli esperti SIDeMaST che lanciano oggi la loro prima campagna educazionale “3.000 Malattie della pelle e un solo ...

Farmaci biosimilari e malattie reumatiche : “La scelta delle terapie non può essere dettata da questioni economiche” : “Siamo soddisfatti per la recente sentenza del TAR della Toscana sui Farmaci biosimilari. Quanto sostenuto dalla giustizia amministrativa difende i diritti del paziente reumatico. Auspichiamo quindi che la continuità terapeutica sia sempre garantita su tutto il territorio nazionale”: è quanto afferma la dott.ssa Silvia Tonolo, Presidente dell’ANMAR (Associazione Nazionale Malati Reumatici) in seguito alla decisione del TAR della Toscana sulla ...

Nei “ricordi” delle cellule la chiave del trattamento di tumori e malattie neurodegenerative : Anche le cellule posseggono “ricordi” e risiedono nel proprio DNA, è quello della loro vita embrionale e teoricamente sarebbero in grado di riattivare quei geni che in passato ne hanno guidato lo sviluppo. Lo dimostra la scoperta del primo “archivio” molecolare di ricordi embrionali, illustrato nello studio pubblicato sulla rivista Molecular Cell. Per la prima volta è stato individuato nei tessuti di un topo da un gruppo ...

L'importanza delle ricerca per sconfiggere le malattie rare - un convegno con Elena Catteneo : ... che ha ottenuto riscontri positivi a livello locale, ma non solo: basti pensare che la conferenza ha trovato spazio anche sull' Almanacco della scienza , mensile pubblicato dal CNR, Consiglio ...

Cardiochirurgia : importante pubblicazione scientifica dell’Ospedale di Reggio Calabria sulle malattie delle valvole cardiache : importante pubblicazione della Cardiochirurgia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria su una rivista inglese con alto Impact factor che si occupa in maniera particolare delle malattie delle valvole cardiache, The Journal of Heart Valve Disease. Il lavoro del gruppo diretto dal Dr. Pasquale Fratto ha esaminato e discusso il tema della chirurgia della valvola aortica e le sue possibili complicanze affrontate sia con tecnica ...