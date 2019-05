La sinistra si attacca al balcone E paragona Salvini a Mussolini

Foto con il mitra - Salvini : “Polemiche fondate sul nulla. Se la sinistra attacca vuol dire che stiamo lavorando bene” : Il Salva Roma, la durata del governo, le polemiche della sinistra sulla sua Foto mentre imbraccia un mitra. Da Pinzolo, in Trentino, il vicepremier Matteo Salvini parla delle prossime tappe del suo lavoro, sia in Italia che in Europa, ma il gancio di cronaca sono le accuse della sinistra dopo che il suo spin doctor Luca Morisi ha pubblicato su Facebook un’immagine che ritrae il leader del Carroccio con un mitra in mano a corredo di un ...