huffingtonpost

(Di sabato 4 maggio 2019)“Vogliore questo peccato. Sì, sono stato io a uccidere Vincenzo”. Inizia così la confessione di Gaetano Formicola, 21enne figlio di uno storico capo clan di San Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli. Dopo più di tre anni di silenzio ha deciso di raccontare ai magistratia corte d’Appello perché il 5 febbraio 2016 lui e gli altri imputati decisero di tendere una trappola a Vincenzo Amendola, diciottenne che lavorava per la famiglia di Formicola come factotum.Alla base di questo macabro gestoe voci che giravano in paese: in moltiche il ragazzo sia madre di Formicola. Lui ha pensato di reagire uccidendolo. Il Mattino riporta le sue parole:“Ero molto. Giravano troppe voci su mia madre, non ci ho visto più. Chiedo perdono ai familiaria ...

HuffPostItalia : Giovane boss confessa l'omicidio dell'amico: 'Dicevano fosse invaghito di mia madre' - GigiManenti : @lauraboldrini @matteosalvinimi Spaccio a San Giovanni a Teduccio, arrestato e subito scarcerato il nipote del boss… - springsteen1949 : [News]Blinded by the light, il film ispirato alla musica di Springsteen -