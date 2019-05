Ferragni | Nel 2016 i medici mi dissero | ' Difficile tu rimanga incinta

Chiara Ferragni - la foto in camice rosa : «Nei momenti difficili visualizza ciò che vuoi nella vita e goditi l'ignoto» : Chiara Ferragni ha pubblicato una foto insolita sul suo profilo Instagram. La moglie di Fedez e mamma di Leone non indossa uno dei suoi look griffati e alla moda, ma un camice di carta rosa che fa...

Chiara Ferragni e Fedez - Rovazzi - Icardi nella 'blacklist' dei fattorini di Milano : È un elenco un po' particolare quello che hanno stilato i fattorini di Milano su Facebook: su una pagina creata proprio da chi consegna il cibo a domicilio a Milano, è comparsa la "lista nera" dei personaggi famosi che non darebbero mai la mancia. "Deliverance Milano", dunque, fa sapere che i Ferragnez, Fabio Rovazzi, gli Icardi e tanti rapper e calciatori non lascerebbero somme di denaro extra a coloro che gli portano a casa la cena anche ...

Chiara Ferragni e Fedez in vacanza nel più lussuoso resort della Polinesia : Sull'isola si trova anche una stazione di ricerca ambientale dove lavorano studiosi di tutto il mondo e che organizza programmi educativi per gli ospiti. Infatti The Brando è un esempio unico al ...

Chiara Ferragni-Fedez - la seconda luna di miele costa un occhio della testa : la coppia in Polinesia nell’atollo di Marlon Brando : Chiara Ferragni e Fedez in Polinesia, dopo la prima luna di miele la coppia si concede un’altra lussuosissima vacanza nell’atollo di Marlon Brando Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo una lussuosa vacanza in Polinesia. La coppia si è concessa una seconda luna di miele da mille ed una notte nell’atollo di Marlon Brando, nonostante senta la mancanza del piccolo Leone, rimasto a casa con i nonni. Lo sfarzoso resort è ...

Chiara Ferragni di nuovo incinta? Il particolare nella foto di famiglia con Fedez e Leone : di Emiliana Costa e la foto con Fedez e Leone, ma i fan notano un particolare: ' Sei incinta? '. L'influencer più famosa del mondo ha condiviso un tenero ritratto di famiglia con il marito e il figlioletto. 'Totem di amore', ha cinguettato felice Chiara, come corredo allo scatto. Ma l'attenzione dei follower è attirata da ...

Chiara Ferragni - spunta un ragazzo misterioso nella foto con Leone : ecco chi è : Chiara Ferragni e il fratello misterioso che compare nella foto con il figlio Leone. Non solo Valentina e Francesca, Chiara Ferragni ha anche un altro fratello. Fino a poche ore fa quasi nessuno ne...

"Ma siete sballate?". La Ferragni - di nuovo - nel mirino del web : Ci risiamo. Si ritorna a parlare degli attacchi gratuiti a Chiara Ferragni. La moglie di Fedez ci è abituata. Sa che ogni sua foto, video o storia di Instagram viene commentata. Nel bene o nel male il ...

NELLA CHART ANCHE MARRAS E Ferragni JUNIOR : Forbes Under 30 : Giuliano Calza - Gcds - in copertina con il fratello Giordano : ... dato in licenza a Manifattura Daddato ,, gli occhiali e il beauty e, a breve, le Calzature - e a costruire un network commerciale che comprende 380 multimarca nel mondo e i primi negozi monomarca, ...

Chiara Ferragni - Fedez svela : «Ecco chi è l'uomo misterioso nelle foto con Leone che hanno inquietato i fan» : Fedez svela l'identità dell'uomo inquetante delle foto che hanno "terrorizato" i fan. La sua immagine è apparsa più volte nei post e nelle stories di Instagram...

Chiara Ferragni e Fedez nella bufera per la foto di Leone nella Lamborghini : 'Zero umiltà' : Nuove pesanti critiche in queste ore hanno avvolto una delle coppie più chiacchierate e discusse dello showbiz italiano. Stiamo parlando di Fedez e Chiara Ferragni, i quali hanno dovuto fare i conti con le dure critiche da parte dei fan, i quali non hanno gradito lo scatto che recentemente i Ferragnez hanno postato sui social, il quale ritrae il piccolo Leone alla guida di una Lamborghini giocattolo. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez nella ...

Chiara Ferragni e la tenera foto di Fedez e Leone nella vasca. I fan notano 2 particolari : Chiara Ferragni e la tenera foto di Fedez e Leone nealla vasca. L'influencer ha appena postato su Instagram uno dolce scatto che vede ritratti il marito e il figlioletto intenti a fare il...

Fedez pubblica nelle stories il numero di Valentina Ferragni - sorella di Chiara. Poi cancella - ma è troppo tardi : L’uso frequente, o eccessivo dipende dai punti vista, dei social può portare a scivolate indesiderate. Ne è pieno il web, come si dice in questi casi. Alla lista si aggiunge anche Fedez che per errore ha pubblicato nelle stories del suo Instagram il numero di Valentina Ferragni, sorella della moglie Chiara, e di Riccardo Nicoletti, compagno di Francesca Ferragni, altra sorella dell’imprenditrice digitale. L’ex giudice di X ...