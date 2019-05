Da settembre in Francia sarà vietato andare sul marciapiede in monopattino

ilpost

(Di sabato 4 maggio 2019) Dainsui marciapiedi con i monopattini elettrici, dopo le lamentele dei pedoni e l’aumento degli incidenti. Dall’anno scorso anno i monopattini sono presenti in molte grandi città della, dove sono stati introdotti da

BI_Italia : La prima multa è scattata lo scorso settembre, dopo che un uomo aveva schiaffeggiato le natiche di una ragazza di 2… - Sonia_Bernieri : A settembre mi piacerebbe andare una settimana sulla costa del sud della Francia, ma non ho nessuno che venga con me - lamorcortese : ha fatto l'intro in francese perché Taylor sa che a settembre andrò in Francia ???? ?? -