Boeing 737 fuori pista | finisce in un fiume in Florida Paura per i 136 a bordo

Florida - Boeing 737 in volo da Guantanamo finisce fuori pista e atterra in un fiume : Un Boeing 737 è finito fuori pista a Jacksonville, Florida, ed è atterrato nel fiume limitrofo, il St. Johns. È successo il 3 maggio a un aereo proveniente dalla base militare di Guantanamo , a Cuba.A ...

Boeing 737 fuori pista finisce in un fiume. Tratte in salvo 136 persone : Un Boeing 737 finisce fuori pista a Jacksonville e atterra nel fiume limitrofo, il St. Johns. Il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo, a Cuba , e aveva a bordo 136 persone fra passeggeri ed ...

Florida - Boeing 737 finisce in un fiume : salve le 143 persone a bordo Il video : L’incidente è avvenuto intorno alle 21.43 locali, le 3.43 di sabato mattina italiana, durante una tempesta

Un Boeing 737 è scivolato dalla pista di atterraggio e finito in un fiume a Jacksonville - in Florida : Un Boeing 737 con a bordo 143 persone partito dalla base navale statunitense di Guantanamo, a Cuba, è scivolato dalla pista di atterraggio di una base militare a Jacksonville, in Florida, e finito nel fiume St. Johns. A bordo c’erano

Florida - Boeing 737 finisce in un fiume : salve le 143 persone a bordo : L’incidente è avvenuto intorno alle 21.43 locali, le 3.43 di sabato mattina italiana, durante una tempesta

Usa - Boeing 737 supera la pista in fase di atterraggio e scivola in un fiume : Un Boeing 737 con più di 100 passeggeri a bordo è andato oltre la pista in fase di atterraggio ed è scivolato in un fiume, nella Base aerea navale di Jacksonville, in Florida....

Un Boeing 737 atterra in un fiume in Florida - salvi i 143 passeggeri a bordo : L’incidente è avvenuto intorno alle 21.43 locali, ore 3.43 di sabato mattina italiana, durante una tempesta

Boeing 737 fuori pista finisce in un fiume : L’incidente, forse causato dal maltempo, è accaduto negli Stati Uniti, a Jacksonville. A bordo erano presenti militari. I feriti, non in gravi condizioni, sarebbero 21

Usa - Boeing 737 supera la pista in fase di atterraggio e scivola in un fiume : Un aereo passeggeri è andato oltre la pista ed è scivolato in un fiume, nella Base aerea navale di Jacksonville, in Florida. L'incidente è avvento nella tarda serata di...

Florida - Boeing 737 finisce fuori pista e atterra sul fiume St. Johns : 21 feriti : Un Boeing 737 finisce fuori pista a Jacksonville e atterra nel fiume limitrofo, il St. Johns. Il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo, a Cuba, e aveva a bordo 136 persone fra passeggeri ed equipaggio: secondo quanto riferito dai media americani, sono stati tutti tratti in salvo anche se una ventina, affermano le autorità, sono stati trasport...

Usa - Boeing 737 fuori pista : tutti salvi : 6.15 Usa, Boeing 737fuori pista:tutti salvi Un Boeing 737della Miami Air, che sarebbe dovuto atterrare alla Naval Air Station di Jacksonville, in Florida, è finito fuori pista e poi nel fiume St Johns.L'ufficio dello sceriffo di Jacksonville ha reso noto che il Boeing non "è stato sommerso e che tutti i passeggeri sono vivi". L'aereo, un charter militare proveniente da Guantanamo, cercava di atterrare durate una tempesta. Sul posto sono ...

Florida - Boeing 737 fuori pista finisce in un fiume : salvi passeggeri ed equipaggio : I vigili del fuoco sul posto per soccorrere eventuali feriti ed evitare la dispersione di un eccesso di carburante nel fiume

Boeing testa nuovo software 737 Max : ANSA, - WASHINGTON, 29 APR - Boeing comincerà ad effettuare i test sull'aggiornamento del nuovo software del 737 Max entro la prossima settimana: lo riferisce la stessa societa' di Chicago che lo ha ...

Incidenti aerei : Boeing non avvertì le compagnie di un malfunzionamento ai sensori sui 737 MAX 8 : Ancora tante ombre sugli Incidenti che hanno coinvolto gli aerei 737 Max 8 della Boeing. Un difetto noto ma comunicato soltanto dopo lo schianto della Lion Air, viene rivelato da fonti del governo e del settore. Boeing non avvertì la Southwest Airlines e altre compagnie aeree che il sistema di sicurezza per la segnalazione di malfunzionamento ai sensori sui 737 MAX 8 era stato disattivato fino allo schianto del volo Lion Air. Lo ha rivelato il ...