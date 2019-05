Ballando contro Amici | Milly ‘prende’ Il Volo | Maria richiama Al Bano con Massimo Ranieri

Ballando con le stelle - Suor Cristina sbotta contro Ivan Zazzaroni : “Non posso strusciarmi addosso a Stefano” : Momenti di tensione e imbarazzo a Ballando con le stelle tra Suor Cristina e Ivan Zazzaroni. Dopo che la settimana scorsa aveva mandato in onda una clip pre-registrata del suo ballo con Stefano Oradei perché assente a causa delle celebrazioni pasquali, la religiosa è tornata in pista sabato sera esibendosi in una rivisitazione de Il mago di Oz. Per la prima volta Suor Cristina ha avuto così un contatto con il suo maestro ballerino durante la ...

Ballando con le stelle - scontro fra Selvaggia Lucarelli e Nunzia De Girolamo : "Ha trovato un modo più efficace di chiedere voti" : Spenti per questa settimana i riflettori sulla pista di Ballando con le stelle, le liti fra giurati e ballerini continuano lontane dalle telecamere, a colpi di scatti e tweet. Protagoniste della querelle che ha tenuto banco sui social a cavallo tra sabato notte e domenica sono state la giornalista Selvaggia Lucarelli e l'ex-parlamentare Nunzia De Girolamo, rispettivamente arbitro e concorrente della gara. A finire al centro della polemica ...

Ballando con le stelle 2019 - Nunzia De Girolamo fa il miracolo. Scontro Razzi-Mariotto : ...Nunzia - Chiudono la carrellata la De Girolamo e Todaro che si prendono -1 per aver saltato il turno d'uscita ma nonostante le condizioni precarie la coppia sfodera un buon paso e l'ex politica tutto ...

Ballando - Mariotto contro Razzi. Milly ringrazia Eleonora Daniele : Ballando con le stelle, Antonio Razzi contro Mariotto: “Chiedi scusa a tutti gli italiani” Non potevano non punzecchiarsi anche stasera in diretta a Ballando con le stelle Guillermo Mariotto e Antonio Razzi, dopo gli scontri a distanza avvenuti nei giorni scorsi a Storie Italiane, il programma del mattino di Rai1 di grande successo condotto da Eleonora Daniele. E proprio delle ospitate di Antonio Razzi con sua moglie Maria Jesus ...

Ballando contro Amici : Milly punta su Cochi e Renato - da Maria arrivano John Travolta - Irama e Arisa : Maria De Filippi - Milly Carlucci Nuovo atto della sfida tra Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e Amici di Maria De Filippi, in una serata all’insegna del ponte, ma anche di Inter-Juventus. Ballando con le Stelle 2019: anticipazioni quinta puntata di sabato 27 aprile In diretta su Rai 1 dalle 20.35, Milly Carlucci conduce la quinta puntata di Ballando con le Stelle 2019. Il programma affronta il giro di boa con Angelo Russo in ...

Ballando con le stelle - Razzi contro Mariotto : “Deve scusarsi!” : Vieni da me, Antonio Razzi su Ballando con le stelle: “Mariotto deve chiedere scusa” Non le ha mandate a dire Antonio Razzi a Guillermo Mariotto nella puntata di Vieni da me di oggi, martedì 23 aprile 2019. L’ex concorrente di Ballando con le stelle 2019 (“ex” perchè è stato eliminato sabato scorso), commentando la puntata del 20 aprile con la padrona di casa Caterina Balivo, si è detto infatti molto infastidito per ...

Ballando con le Stelle - Ivan Zazzaroni contro l’assenza della religiosa : ‘Ingiusta’ : Durante la puntata di Ballando con le Stelle trasmessa sabato 20 aprile, Ivan Zazzaroni ha contestato duramente la scelta di Suor Cristina, ovvero quella di mandare una registrazione della sua performance. Come annunciato durante la settimana, la concorrente religiosa è tornata in convento per dedicarsi alle celebrazioni dedicate alla Pasqua. Considerato che il dance show di Rai 1 sabato è andato regolarmente in onda, in accordo con la ...

Ballando con le stelle : Manuela Arcuri perde il controllo - paura per l'attrice : Lo scorso sabato sera è stata trasmessa la nuova puntata di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci , che ha visto Manuela Arcuri diventare protagonista di una défaillance che ...

Ballando con le stelle contro Amici - roba da uscirci pazzi : clamoroso - lo share questo sabato... : Sabato dopo sabato, il duello si fa sempre più teso e appassionante. Maria De Filippi contro Milly Carlucci. Si parla dello share di Amici su Canale 5 e di Ballando con le stelle su Rai 1. Ed eccoci al verdetto degli ascolti relativo al 20 aprile, il sabato pre-pasquale. Ancora una volta ad imporsi

