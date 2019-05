Alessia Marcuzzi | Non ero d’accordo sul videomessaggio a Riccardo Fogli

blogo

(Di sabato 4 maggio 2019)È un'a ruota libera quella che ritroviamo nell'appuntamento di Verissimo in onda oggi pomeriggio su Canale 5. L'impegno in una non facile Isola dei Famosi ha messo la conduttrice davanti a degli ostacoli da superare per portare a termine la quattordicesima edizione.Nella chiacchierata con Silvia Toffanin, la conduttrice parte dal caso più lampante dell'edizione conclusa poche settimane fa: ilrecapitato da Fabrizio Corona che ha portato scompiglio nel comparto autoriale del programma: Fino all'intoppo conmi sentivo proprio che fosse la mia Isola più bella, anche come conduzione. E poi è successo che conè arrivata questa onda anomala che ci ha travolti tutti. Io le mie responsabilità me le prendo. Non erosul. Il mio errore è stato quello di non dire 'no' più ...

