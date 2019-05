Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 17 | 10

romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2019)Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno contestazioni a Modena in attesa dell’arrivo di Matteo Salvini per un comizio elettorale tra un gruppo di centinaio di manifestanti al presidio del centro sociale spazio Guernica all’ingresso del parco novità per il lancio di sassi contro le forze dell’ordine che hanno risposto con una carica una persona è stata fermata ragazzi gridavano Lasciateci passar liberiamoci da un razzismo si è trattato di una delle tre manifestazioni organizzate per l’arrivo del leader della Lega la cronaca la procura di Avellino ha sequestrato le barriere bordo ponte su 12 viadotti dell’autostrada A16 nel tratto compreso tra Baiano e Benevento la decisione nel merito dell’ inchiesta BIS sulla sicurezza delle Infrastrutture scaturita da quella sulla strada per il bus precipitato dal ...

