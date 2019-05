Sophie Turner ha cambiato ufficialmente cognome dopo il matrimonio a sorpresa con Joe

Sophie Turner e Joe Jonas si sono sposati a Las Vegas (VIDEO) : Sapevamo che il matrimonio sarebbe arrivato quest’anno ma nessuno sapeva la data. Ora invece finalmente il fatidico sì è stato pronunciato: Sophie Turner e Joe Jonas si sono sposati a Las Vegas in una cerimonia tutt’altro che convenzionale! Non hanno aspettato neanche un giorno dopo aver ricevuto la licenza matrimoniale nella cittadina del Nevada e hanno organizzato una cerimonia davanti a pochi invitati. La cerimonia a sorpresa è avvenuta a ...

Anelli di caramelle - Elvis e una cadillac rosa : le folli nozze di Joe Jonas e Sophie Turner a Las Vegas : Sophie Turner e Joe Jonas, nozze a Las VegasSophie Turner e Joe Jonas, nozze a Las VegasSophie Turner e Joe Jonas, nozze a Las VegasSophie Turner e Joe Jonas, nozze a Las VegasSophie Turner e Joe Jonas, nozze a Las VegasSophie Turner e Joe Jonas, nozze a Las VegasSophie Turner e Joe Jonas, nozze a Las VegasSophie Turner e Joe Jonas, nozze a Las Vegas«Cosa ho imparato dai matrimoni dei miei fratelli? Più che altro quello che non devo fare… ...

Sophie Turner - la triste verità : ‘La popolarità che mi ha dato Game of Thrones ha avuto un prezzo’ : “La popolarità che mi ha dato Game of Thrones ha avuto un prezzo, la depressione con cui combatto ancora oggi” così Sophie Turner – famosa per interpretare Sansa Stark nella serie di culto Game of Thrones (di cui è appena cominciata la stagione numero otto, quella conclusiva) – ha rivelato al mondo che essere parte del cast di un serial così amato e seguito a volte porta anche conseguenze difficili nella propria ...

Sophie Turner : "Il Trono di spade mi ha fatto entrare in depressione. Temevo le critiche - mi sentivo grassa" : I più conoscono Sophie Turner con il nome di Sansa Stark. L'attrice britannica, nota principalmente per prestare il volto alla Lady di Grande Inverno nella serie "Il Trono di spade", ha raccontato che proprio a quel ruolo sono legati alcuni disturbi psicologici di cui ha sofferto e contro i quali combatte ancora adesso."La popolarità che mi ha dato Game of Thrones ha avuto un prezzo", ha raccontato ospite di un episodio dello show ...

