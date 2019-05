SeaBin | un bidone ci salverà dalla monnezza del mare

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Due surfisti australiani, stufi di stare in bilico su una tavola in mezzo alle plastiche, si sono messi d’ingegno e hanno inventato il, il primogalleggiante capace di raccogliere i rifiuti plastici presenti nel. La loro è una start up che ha subito trovato il consenso di PlasticLess, il progetto pilota di Lifegate, che è considerata il punto di riferimento in Italia della sostenibilità e conta su una community di oltre 5 milioni di persone. Gli sponsor sono Klm e Armata di, solida azienda di abbigliamento del gruppo Facib che dal 1959 fa capo alla famiglia Cortesi. In occasione del lancio disarà in vendita da Oviesse una capsule collection ecosostenibile ricavata dalle reti di pescatori trovate inAll’inaugurazione napoletana davanti al molo dove ha sede la Lega Navale a tagliare il simbolico nastro c’era il campione olimpionico Massimiliano ...

antoninobill : Per ripulire il mare dalle plastiche basta un bidone - TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Ripulire il mare? Ci pensa SeaBin, il primo bidone raccogli/plastiche - zazoomnews : Ripulire il mare? Ci pensa SeaBin il primo bidone raccogli-plastiche - #Ripulire #mare? #pensa #SeaBin #primo -