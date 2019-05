Scoperta una nuova forma di demenza “simile” all’Alzheimer

Scoperta una nuova forma di demenza - spesso confusa con l'Alzheimer : Milioni di anziani al mondo presentano una forma di demenza erroneamente diagnosticata come Alzheimer, ma che vede coinvolta un’altra proteina presente nel cervello. A far luce su una delle più importanti scoperte in materia fatte negli ultimi anni è lo studio pubblicato sulla rivista Brain, frutto di una collaborazione internazionale coordinata dall’Università del Kentu. I risultati possono spiegare, in parte, ...

Tumore - la terribile Scoperta per una linea nera sotto l'unghia : come ha rischiato di morire : È stata una scoperta terrificante quella fatta da Karolina Jasko, 21enne di Chicago, quando ha capito per quale motivo avesse una linea nera sotto l'unghia del pollice della mano destra. All'inizio la ragazza ha pensato che fosse un semplice livido, finché il dito ha cominciato a gonfiarsi e a diven

Scoperta nelle Filippine una nuova specie di Homo : L'albero genealogico dell'uomo conta già numerosi intrecci, ma a quanto pare, le sorprese della nostra storia antica continuano. Un team internazionale di ricercatori ha scoperto, infatti, i resti di ...

Archeologia - Scoperta una nuova regina egizia : L'esistenza di una regina egizia finora sconosciuta e di un'inedita diarchia tutta femminile allestita aspettando che il faraone-bambino Tutankhamon si facesse adulto viene sostenuta da una studiosa dell'Universita' del Que'bec a Montre'al (Uqam). Una sintesi della ricerca che ha portato all'eclatante scoperta e' stata pubblicata sul sito dell'ateneo canadese dove si sottolinea che "due donne, e non una, regnarono sull'Egitto nel XIV secolo ...

La Scoperta che ha fatto inorridire il web : strano “ragno sushi” trovato in una casa di Sydney : Una foto di un ragno dall’aspetto stranissimo, somigliante ad un pezzo di sushi, ha suscitato orrore sui social media. William Williamson, di Sydney (Australia), è rimasto sconcertato quando ha trovato questa inquietante creatura all’interno della sua abitazione. Il ragno, che si trovava sulle scale, aveva zampe che somigliavano a quelle di un granchio e protuberanze verdi che somigliavano a pezzi di cetriolo, come potete vedere nella foto in ...

La stirpe del vino - viaggio alla Scoperta di una storia tutta da bere - : Il grande divulgatore Attilio Scienza a Lecce presenterà il suo ultimo libro "La stirpe del vino", edito da Sperling&Kupfer in cui il professore ordinario fuori ruolo presso l'Università degli Studi ...