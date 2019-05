Sciopero 17 maggio docenti e ATA | la nota Miur

Sciopero generale 17 maggio : protesta a scuola e nel settore dei trasporti : Il mese di maggio sarà interessato da numerosi scioperi. Le prossime settimane vedranno svariate categorie di lavoratori incrociare le braccia. Una delle date più critiche sarà quella di venerdì 17 maggio 2019, quando andrà in scena uno Sciopero generale. Ad esserne coinvolto il comparto scuola, per l’ennesima volta in questi ultimi tempi. Più di una le sigle sindacali coinvolte nella mobilitazione. Da segnalare, però, che oltre a docenti e ...

Scuola - nota Miur 13104 sullo Sciopero del 10 maggio : le indicazioni : La nota ministeriale numero 13104 del 30 aprile ha formalmente comunicato lo sciopero indetto da USB per la giornata di venerdì 10 maggio, fornendo le indicazioni da rispettare secondo la normativa vigente. A tale sciopero non parteciperà la regione Sardegna. Qui di seguito il testo della nota ministeriale. nota Miur N. 13104 del 30 aprile sullo sciopero del 10 maggio La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Funzione Pubblica — ...

Scuola - nota Miur 13104 sullo Sciopero del 10 maggio : le indicazioni : La nota ministeriale numero 13104 del 30 aprile ha formalmente comunicato lo sciopero indetto da USB per la giornata di venerdì 10 maggio, fornendo le indicazioni da rispettare secondo la normativa vigente. A tale sciopero non parteciperà la regione Sardegna. Qui di seguito il testo della nota ministeriale. nota Miur N. 13104 del 30 aprile sullo sciopero del 10 maggio La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Funzione Pubblica — ...

Trasporti - l'Eav revoca lo Sciopero proclamato per giovedì 2 maggio : 'In seguito agli ultimi incontri tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, Faisa, Confail e Ugl,, lo sciopero proclamato da queste ultime per il prossimo 2 maggio è stato revocato, pertanto il ...

Il 21 maggio ci sarà uno Sciopero del trasporto aereo di 24 ore : I sindacati del trasporto aereo hanno indetto uno sciopero di 24 ore per il 21 maggio, a cui parteciperanno le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti. Le motivazioni sono legate alla crisi di Alitalia e alle difficoltà del settore. Oggi

Crisi Alitalia - indetto Sciopero del trasporto aereo il 21 maggio : Crisi Alitalia, indetto sciopero del trasporto aereo il 21 maggio Secondo fonti sindacali, il settore si fermerà per 24 ore a causa delle difficoltà del settore e della Crisi che sta attraversando la compagnia Parole chiave: digitall ...

Alitalia - Sciopero del trasporto aereo il 21 maggio : ROMA - sciopero di 24 ore del trasporto aereo il prossimo 21 maggio. Lo hanno deciso, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, le sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti. Le ...

Crisi Alitalia - indetto Sciopero del trasporto aereo il 21 maggio - : Secondo fonti sindacali, il settore si fermerà per 24 ore a causa delle difficoltà del settore e della Crisi che sta attraversando la compagnia

Alitalia : il 21 maggio Sciopero unitario di 24 ore dei sindacati : sciopero unitario di 24 ore del trasporto aereo, ad esclusione dei controllori di volo, il 21 maggio. Lo hanno deciso Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti. Tra le motivazioni le ...

Scuola - ‘annullate intesa con il Governo - facciamo Sciopero il 17 maggio’ : L’intesa tra Governo e sindacati del 24 aprile scorso non è piaciuta alla stragrande maggioranza del personale scolastico: in attesa di saperne di più dal prossimo incontro previsto per lunedì 6 maggio, dove si parlerà soprattutto di stabilizzazione del precariato storico, sui social si condanna duramente l’atteggiamento remissivo dei sindacati che si sarebbero piegati alle condizioni dettate da un Governo, sempre meno del ...

Scuola - ‘annullate intesa con il Governo - facciamo Sciopero il 17 maggio’ : L’intesa tra Governo e sindacati del 24 aprile scorso non è piaciuta alla stragrande maggioranza del personale scolastico: in attesa di saperne di più dal prossimo incontro previsto per lunedì 6 maggio, dove si parlerà soprattutto di stabilizzazione del precariato storico, sui social si condanna duramente l’atteggiamento remissivo dei sindacati che si sarebbero piegati alle condizioni dettate da un Governo, sempre meno del ...

Scuola - Sciopero 17 maggio contro regionalizzazione : sottosegretario al Miur - Giuliano ‘Un pericolo’ : Uno degli argomenti più ‘caldi’ in ambito scolastico e per il quale si protesterà durante lo sciopero generale del 17 maggio è quello della regionalizzazione. Emblematico, a questo proposito, il commento del sottosegretario all’Istruzione, Salvatore Giuliano, nel corso di un suo intervento radiofonico a Radio 1. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha espresso tutto il proprio scetticismo nei confronti della proposta della ...

Trasporto aereo - Enav : venerdì 3 maggio Sciopero nello scalo di Cagliari : Disagi per chi viaggerà in aereo venerdì prossimo 3 maggio da e verso Cagliari. Enav , l'Ente nazionale che gestisce anche gli addetti all'assistenza al volo, ha comunicato, infatti, che dalle ore 12.

Precari con 36 mesi : le condizioni per scongiurare lo Sciopero del 17 maggio : In vista dell’appuntamento fissato per il 6 maggio, le principali sigle sindacali hanno sospeso lo sciopero inizialmente programmato per la giornata del 17. Sul tavolo c’è la stabilizzazione dei Precari con 36 mesi di servizio. In conseguenza di questo il Miur ne ha dato comunicazione alla commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La comunicazione ufficiale della ...