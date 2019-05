Paura a Napoli | sparatoria tra la folla Grave pregiudicato | bimba ferita

Fumo sull’aereo a Punta Raisi. Paura sul Palermo-Napoli : passeggeri sbarcati : Alle 15,43, durante le fasi di imbarco di circa cento passeggeri, da un aereo della Volotea diretto a Napoli è fuoriuscito del Fumo dalla coda. Subito è scattato il piano d'emergenza che prevede l'evacuazione, l'intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario.Continua a leggere

Paura sul volo da Palermo a Napoli : fumo dalla coda del velivolo : Alle 15,43, durante le fasi di imbarco di circa cento passeggeri su un aereo della compagnia volotea, diretto a Napoli, è fuoriuscito del fumo dalla coda del velivolo. Subito è scattato il piano d'...

'Non mi pento di avere lasciato Napoli. Stavo chiuso in casa per Paura delle parole della gente' : Noi calciatori non abbiamo ucciso nessuno, pratichiamo solo uno sport e non possiamo uscire. È normale questo?".

Higuain si racconta : “non mi sono pentito di aver lasciato Napoli - non uscivo per Paura del giudizio” : “Mi sono sempre pentito di essermi rinchiuso e non esser uscito per paura del giudizio della gente. E’ un rimpianto della mia vita”. sono le dichiarazioni in un’intervista a Espn, di Gonzalo Higuain che ha deciso di raccontarsi a 360°. “Ci sono persone che fanno danni e dicono cattiveria senza vergogna. Noi non uccidiamo nessuno, facciamo solo uno sport e non possiamo uscire di casa?”. Adesso ...

Stavo chiuso in casa per Paura! Gonzalo Higuain non si pente di avere lasciato Napoli : Gonzalo Higuain, attaccante del Chelsea di proprietà della Juve, in un'intervista rilasciata a ESPN dice : "Non sono pentito, né mai lo sono stato, di avere lasciato il Napoli. Sono passati diversi anni, ognuno pensi ciò che vuole, io sono convinto di avere scelto correttamente. In questo momento della mia vita non mi tocca nulla e non sono interessato a quello che dice la gente... La gente vede solo se segni un gol del resto siamo pagati ...

Arsenal-Napoli 2-0 - pagelle / Il male oscuro che si chiama Paura : MERET. Se per il ritorno c’è un esilissimo filo di speranza, Ilaria cara, quasi invisibile, lo dobbiamo soltanto a lui, uno dei più giovani dell’allegra, si fa per dire, comitiva azzurra in trasferta a Londra. San Meret ne prende due ma ne evita almeno tre – 8 Il migliore e forse il più arrabbiato con i compagni (i suoi occhi, inquadrati più di una volta, parlavano chiaro). Certo è che bisognerebbe fargli una statua – 8 HYSAJ. The Horror Hysaj ...

Arsenal-Napoli 2-0 - Ancelotti : “Abbiamo avuto Paura. Siamo fiduciosi e crediamo nella rimonta” : Le dichiarazioni del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ai microfoni di Sky Sport, al termine della partita contro l’Arsenal, andata dei quarti di Europa League, persa per 2-0. L’allenatore partenopeo analizza così la partita: “Sapevamo che era un ambiente che spingeva molto. Ci Siamo fatti trovare impreparati, soprattutto all’inizio. Col passare dei minuti Siamo leggermente migliorati e abbiamo avuto due occasioni che ...

In Tangenziale contromano - Paura a Napoli : Napoli, 6 APR - Dopo l'incidente di ieri sulla A2, tanta paura anche oggi tra gli automobilisti in transito sulla Tangenziale di Napoli per la distrazione di un 80 enne che, alla guida della sua ...

Quanto è cambiato il Napoli che a Empoli non ha Paura di giocare senza Insigne e senza Mertens : Le continue trasformazioni di Ancelotti Ormai sembra passato un secolo dalle formazioni standard. Il Napoli si è decisamente proiettato in una nuova dimensione. I giornalisti hanno persino interrotto il conto delle diverse formazioni mandate in campo da Carlo Ancelotti. Il Napoli ha alternato tre portieri. Luperto ha giocato sia laterale a sinistra che centrale (con esordio in Europa). Maksimovic ha giocato la Champions laterale a destra con ...

Napoli - parla la vittima della violenza alla Circumvesuviana : 'Ho Paura di una vendetta' : Continua ancora a far parlare di sé la vicenda della 24enne che alcune settimane fa, precisamente il 5 marzo scorso, è stata vittima di una violenza a sfondo sessuale all'interno di un ascensore della stazione di San Giorgio a Cremano, sulla Circumvesuviana. La giovane è stata infatti intervistata da diversi organi di stampa nazionali, a cui ha raccontato esattamente come sono andate le cose quel pomeriggio. Quando torna a quei terribili ...

Ryanair - fumo da turbina Boeing 737 : Paura in volo per 170 passeggeri sul Napoli-Treviso : Del fumo in uscita da un motore durante la fase di atterraggio ha indotto oggi il pilota di un Boeing 737 della Ryanair proveniente da Napoli a chiedere alla torre di controllo dell'aeroporto...

Spari sulla città di Napoli. I clan fanno Paura a colpi di arma da fuoco : Si spara a Napoli. Si spara tutti i giorni. Si spara ad altezza d'uomo. Si spara nelle vetrine, si spara in aria, si spara per terrorizzare, per dettare legge, per imporre il pizzo, per capriccio e ...

Ospina - Paura passata : ‘solo’ un trauma cranico per il portiere del Napoli : Aggiornamento sulle condizioni di salute di David Ospina: il portiere del Napoli ancora in ospedale dopo il trauma cranico subito durante il match contro l’Udinese Attimi di paura al San Paolo durante la sfida valida per la 28ª giornata di Serie A tra Napoli ed Udinese. David Ospina, portiere del club partenopeo, ha subito un brutto colpo alla testa, dovuto ad un contrasto in uscita con Ignacio Pussetto. Nonostante la medicazione, ...

Napoli-Udinese - Paura : Ospina sviene in campo. Tac negativa : E' negativo l'esito della tac a cui è stato sottoposto David Ospina. Nelle prossime ore, il portiere del Napoli verrà trasferito dall'ospedale San Paolo alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, ...