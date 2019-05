Milan | Campos è il re delle plusvalenze

Milan - anche Leonardo sotto esame. Elliott riflette : idea Campos : I risultati deludenti di questa seconda parte di stagione stanno convincendo la dirigenza del Milan a effettuare delle scelte radicali per il prossimo futuro. Il quartier generale del fondo Elliott ...

Milan - anche Leonardo a rischio : Elliott pensa a Campos per sostituirlo : SPUNTA Campos - Un nome nuovo, riportato dalla Gazzetta dello Sport , ma non nuovissimo per il calcio italiano perché già nelle scorse settimane era stato avvicinato da un altro club, la Roma , alla ...