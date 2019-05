Ma quale regina Elisabetta | Charlotte è uguale a papà William

vanityfair

(Di venerdì 3 maggio 2019)di Cambridge compie 4 annidi Cambridge compie 4 annidi Cambridge compie 4 anniTrova la somiglianza. Sui social è scoppiata la bagarre quando Kensington Palace ha pubblicato tre nuovi ritratti della principessina, in occasione del suo quarto compleanno: in molti, ripescando vecchie foto, hanno subito notato alcuni evidenti punti in comune con la. In primis gli stessi occhi chiari, poi lo stesso colore di capelli, infine anche la stessa espressione. Se a questo si aggiunge la sua personalità da superstar e la passione per i cavalli, ecco che la sovrapposizione sembra quasi completa.«Fermi tutti, è identica a suo», scrive un utente portando come testimonianza un’immagine di repertorio dell’erede al trono, datata luglio 1986, in cui indossa per gioco una divisa da paracadutista. In effetti la somiglianza è ...

History61186776 : 232 a. C. ????????Alla morte di Agrone, re dell'Illiria, gli succede la vedova Regina Teuta (o Tefta), la quale espelle… - MariaFiBorrini : @RoyalFamily Respect. Bellissimo questo Sari rosa di Sua Eccellenza Saida Muna Tasneem Commissario della Repubblica… -