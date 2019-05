L' inganno sui migranti | fact checking

huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) I dati, i numeri sono importanti. Permettono, in periodi di perenne campagna elettorale, scanditi da slogan, da canea mediatica e sui social che hanno il solo fine, di avere consenso popolare di guardare i fatti con razionalità. Le cifre, gli studi, le statistiche sono la realtà quotidiana. Presente e futuro, con una logicità matematica e fisica, lontani dall’affannosa ricerca di voti. Sono i numeri che fotografano il fenomeno migratorio a lungo raggio e non sull’emergenza, con uno sguardo rivolto alla sicurezza devono essere il modello di realpolitik a cui un Paese deve aspirare. Per questo serve lungimiranza, misure a medio e lungo termine.Le ong sono “taxi del mare”?I salvataggi in mare da parte di imbarcazioni delle Ong, sono passate dall’1% del 2014 al 41% nel 2017. Ma come si vede dai grafici non esiste una correlazione ...

