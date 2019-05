Leonardo Da Vinci | è sua la prima automobile

Imola - in Fondazione Gottarelli il 2° incontro dedicato a Leonardo da Vinci : Tra scienza e arti egli non fece differenza. L'ambito nel quale avvengono e si manifestano i fenomeni nel loro farsi immagine, che siano paesaggi, luoghi o moti psicologici dell'animo, costituisce lo ...

Leonardo da Vinci - il genio italiano precursore delle auto : Scopriamo insieme le incredibili caratteristiche della macchina a molla di Leonardo capace di anticipare le moderne auto mobili In questi giorni ricorrono i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci , l’uomo che viene considerato il genio per eccellenza perché capace di spaziare tra le arti e le scienze più disparate, oltre ad essere stato capace di lasciarci un bagaglio di invenzioni ineguagliabile. Leonardo è sempre stato un modello per ...

Mak - una ruota speciale per celebrare Leonardo da Vinci : Per celebrare i 500 anni dalla sua morte, l’azienda di ruote in lega per l’aftermarket Mak ne ha dedicata una speciale a Leonardo da Vinci. Si tratta di un esemplare unico ispirato a quella che forse è la sua opera più nota: l’Uomo Vitruviano. Questa “special edition” ripropone i temi del disegno originale del genio italiano (non francese…), che raffigura l’unione simbolica tra l’uomo, che racchiude in sé tutte le proporzioni e le regole delle ...