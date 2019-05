Le partite della quartultima giornata di Serie A e dove vederle

Le partite della terzultima giornata di Serie A e dove vederle : Iniziano stasera con Juventus-Torino, anticipata a oggi per la concomitanza con l'anniversario della tragedia di Superga

Calendario Serie A - le partite e gli orari della 35giornata : ... Empoli-Fiorentina, domenica 5 maggio alle 12.30; Parma-Sampdoria, domenica 5 maggio alle 15, Sky Sport 253,; Lazio-Atalanta, domenica 5 maggio alle 15, Sky Sport Serie A e Sky Sport 252,; Sassuolo-...

Le partite della terzultima giornata di Serie B e dove guardarle : La 36ª giornata di campionato si gioca interamente oggi e potrebbe sancire le promozioni in Serie A di Lecce e Brescia, mentre il Padova potrebbe retrocedere in C

Risultati Serie B - la diretta live delle partite della 36giornata : le formazioni : CARPI-CREMONESE CARPI, 4-4-1-1, UFFICIALE: Piscitelli; Pachonik, Sabbione, Poli, Pezzi; Rolando, Coulibaly, Pasciuti, Marsura; Crociata; Cissé. All. Castori CREMONESE, 3-5-2, DA CONFERMARE: Agazzi; ...

Risultati Serie B - formazioni ufficiali e diretta LIVE delle partite della 35giornata : formazioni ufficiali CITTAdella-ASCOLI CITTAdella, 4-3-1-2, : Paleari; Cancellotti, Adorni, Frare, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Panico. All. Venturato ASCOLI, 4-3-1-2, : Lanni; ...

Serie A : le partite della 34ª giornata e dove vederle : Ieri Inter-Juventus è finita con un pareggio mentre la Roma ha battuto il Cagliari e si è portata al quarto posto superando il Milan, che stasera gioca contro il Torino

Risultati Serie B - la diretta live delle partite della 35giornata : LIVORNO-PALERMO 2-2 live 41' rig. Nestorovski, P,, 73' Diamanti, L,, Raicevic, L,, 89' Trajkovski, P, LIVORNO, 3-4-1-2,: Zima; Di Gennaro, Gonnelli, Boben; Valiani, 72' Kupisz,, Agazzi, Luci, ...

Risultati Serie B - la diretta live delle partite della 35giornata : le formazioni : LE formazioni UFFICIALI LIVORNO-PALERMO LIVORNO, 3-4-1-2,: Zima; Di Gennaro, Gonnelli, Boben; Valiani, Agazzi, Luci, Gasbarro; Diamanti; Gori, Murilo. All. Breda PALERMO, 4-3-1-2,: Brignoli; Rispoli, ...

Risultati Serie B - la diretta live delle partite della 35giornata : le ufficiali : LE FORMAZIONI ufficiali LIVORNO-PALERMO LIVORNO, 3-4-1-2,: Zima; Di Gennaro, Gonnelli, Boben; Valiani, Agazzi, Luci, Gasbarro; Diamanti; Gori, Murilo. All. Breda PALERMO, 4-3-1-2,: Brignoli; Rispoli, ...

Serie A - le partite della 34ª giornata e dove vederle : La quintultima giornata di campionato inizia oggi con tre anticipi: Bologna-Empoli, Roma-Cagliari e il derby d'Italia tra Inter e Juventus

Sei un tifoso della Roma e vuoi vincere premi e biglietti per le partite della tua squadra? Ecco come fare : Abitante della cittadina di Lanciano, Francesco ha letteralmente girato il mondo, viaggiando per più di 250000 chilometri per assistere allo stadio alle partite della Roma, semplicemente per essere ...

Liga 2018-2019 - 34giornata : i risultati delle partite della domenica : REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO 3-0 47' Benzema, 76' Benzema, 90' Benzema Real Madrid , 4-3-3,: Keylor Navas; Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo; Kroos, 70' Isco,, Casemiro, Modric; Vazquez, 70' Bale,, ...

Le partite della 33ª giornata di Serie A : Si giocano quasi tutte domani tranne Napoli-Atalanta, in programma lunedì sera: gli orari e dove vederle

Calendario Serie A 2018-2019 - dove vedere le partite della 33giornata : Il programma della 33^ giornata di Serie A, che si gioca a cavallo della Pasqua. Domenica nessuna gara prevista. Si comincia sabato alle 12:30 con Parma-Milan; nello stesso giorno in campo anche la Juventus per conquistare il punto scudetto e il big match tra Inter e Roma