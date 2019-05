Insigne-Napoli | CorSport | “Svolta grazie ad Ancelotti | ADL e Giuntoli Ipotesi rinnovo | i

Insigne gioca coi ragazzi tra i vicoli di Napoli [VIDEO] : Insigne gioca coi ragazzi tra i vicoli di Napoli: Lorenzo Insigne gioca coi ragazzi tra i vicoli di Napoli. L’ attaccante napoletano, che ha passato l’ ultimo periodo tra infortuni, incomprensioni, voci di mercato e meeteng, si è concesso una serata da scugnizzo tra gli scugnizzi. Il capitano azzurro dimentica per una sera le chiacchiere e torna a vestire i panni del bambino innamorato del pallone. Sullo stesso argomento: Sky – ...

Napoli - le ultime dall’allenamento : Insigne torna in gruppo ma salta la partitella : Seduta pomeridiana per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri di Carlo Ancelotti preparano il match contro il Cagliari per il posticipo della 35^ giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20.30. La squadra ha svolto attivazione in avvio con l’ausilio anche di ostacoli bassi. Successivamente lavoro tecnico sul campo 1. Di seguito mini torneo a 4 squadre sul campo 2. Si è imposta la formazione composta da Ospina, Ghoulam, ...

Insigne-Napoli – Per Bruscolotti non ci sono alternative. Le sue dichiarazioni : L’ex calciatore e capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti, in onda su Tv Luna ha espresso il suo parere sulla vicenda Insigne. Insigne-Napoli – Negli ultimi tempi tiene banco il “caso” Insigne, a seguito dei fischi ricevuti dallo Stadio San Paolo durante il match contro l’Arsenal. La partita ha segnato l’uscita degli azzurri dalla Europa League, poco prima di essere sostituito il capitano Insigne ha ...

Napoli e Insigne : dopo il dialogo verifica in campo : I VIDEO DI GAZZETTA TV verifica - Nello sport e nel calcio in particolare conta però il campo ed è lì che vanno ricomposte le situazioni. L'ultimo Insigne visto al San Paolo, e in generale su un ...

Napoli - report allenamento : lavoro parzialmente in gruppo per Insigne - out Diawara : Napoli, report allenamento: lavoro parzialmente in gruppo per Insigne, out Diawara Napoli infortunio Insigne| Il Napoli si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Cagliari, domenica sera alle 20.30. Gli azzurri avranno a disposizione il recuperato Albiol, da valutare invece Maksimovic (che dovrebbe farcela), Insigne e Diawara (verso un’altra esclusione). Questo il comunicato del Napoli Seduta pomeridiana per il Napoli a ...

Gazzetta : Raiola a Napoli per assistere Insigne sul suo futuro : E’ sicuramente la questione Insigne il nodo da sciogliere in questi giorni. Prima ancora dell’apertura del mercato ci si interroga se il futuro del capitano azzurro sarà ancora a Napoli. E in questo senso ha fatto paura l’arrivo ieri dei fratelli Raiola, procuratori del calciatore, nulla si sa sui motivi del loro arrivo. Oggi è previsto un incontro con Giuntoli, molto probabilmente per parlare di Lozano, secondo la Gazzetta ...