Il dolore alla gamba e la scoperta choc: muore per tumore il giovane calciatore Samuele Vispo

(Di venerdì 3 maggio 2019) Aveva appena 14 anni e un anno fa aveva scoperto di essere stato colpito da un, che si era manifestato con un fortea una. Era stato curato a Padova, Milano e Marsiglia, ma per ildella Godigese Calcio non c'è stato nulla da fare. La comunità trevigiana di Castello di Godego piangeVispo, stroncato da una malattia incurabile. Aveva appena 14 anni ed un anno fa aveva scoperto di essere stato colpito da un, che si era manifestato con un fortea una. Lascia la mamma Nadia, il papà Roberto Vispo, i nonni Alfonso, Giovanna, Gina e gli zii Valì e don Eros. I suoi cari avevano fatto di tutto per curarlo per mesi, andando anche all'estero,fine, però, quel male si è portato via il sorriso di questoragazzo.