Gp Spagna | Marquez il più veloce nelle prime libere

LIVE MotoGP - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Valentino Rossi e Dovizioso a caccia di Marquez : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Si torna in pista dopo la sessione del mattino, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per mettere a punto la propria moto ed effettuare i test di cui hanno bisogno con l’obiettivo di trovare il giusto set-up in vista delle qualifiche e della gara in programma nel weekend. Si inizia a fare sul serio nel corso del ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : risultato FP1. Marc Marquez precede un redivivo Lorenzo. Solo 18° Valentino Rossi : Marc Marquez detta subito legge nelle prove libere 1 del GP di Spagna 2019 che ha preso il via questa mattina a Jerez. Il campione del mondo della Honda, con il dente avvelenato dopo la caduta nel GP di Austin, ha realizzato il miglior tempo in 1’37″921. Il classe 1993 ha strabiliato sin da subito con un passo gara inavvicinabile per la concorrenza, peraltro montando una gomma hard al posteriore, apparsa di gran lunga la più ...

MotoGP - Prove libere1 GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez comanda davanti a Lorenzo e Viñales. Indietro Valentino Rossi : Si sono concluse poco fa le prime Prove libere del Gran Premio di Spagna per quel che riguarda la MotoGP. A tenerle in pugno è il padrone di casa per eccellenza, Marc Marquez, che con il tempo di 1’37″946 stacca tutti i suoi rivali, oltre a far segnare in continuazione ottimi tempi, lanciare chiari segnali ed essere l’unico a scendere sotto il muro dell’1’38”. I primi tre della classifica sono tutti spagnoli, ...

MotoGP - GP Spagna. Marc Marquez : 'Mi piacerebbe somigliare ad Ayrton Senna' : Purtroppo fa parte dello sport, in quel periodo storico le auto e le moto erano più pericolose di oggi, dopo quell'incidente la sicurezza è stata migliorata, purtroppo questo è il nostro mondo ". ...

Marc Marquez MotoGP - GP Spagna 2019 : “Ho capito perché sono caduto ad Austin. Vorrei assomigliare a Senna” : Marc Marquez si presenta carico a Jerez per essere protagonista nel GP di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend. Il centauro della Honda è reduce dal clamoroso errore di Austin, era il grande favorito per il successo nel suo feudo prediletto ma è caduto quando stava dominando la gara e dunque andrà a caccia di un pronto riscatto nel primo appuntamento stagionale in Europa. Il pilota iberico oggi era in ...

MotoGp - Spagna : riscatto Marquez a 1 - 75 - Rossi e Dovizioso in salita : ROMA - Ha buttato al vento la vittoria di Austin con una caduta, ora Marc Marquez è pronto a riscattarsi nel Gp di Spagna, quarto appuntamento del mondiale MotoGp che si correrà questo week end a ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso a Jerez lanciano il guanto di sfida a Marquez : L’attesa era snervante e finalmente si torna a girare. Dopo i saliscendi di Austin (Stati Uniti), il Circus del Motomondiale guarda alla Spagna, per la precisione a Jerez de la Frontera. Il weekend andaluso è ormai appuntamento classico che, spesso, viene interpretato come l’inizio vero del campionato. Lungo i 4.423 metri iberici i valori andranno a delinearsi con maggior precisione. Dove eravamo rimasti? L’errore dello ...

Motomondiale : Gp Spagna. Marquez Jerez è sempre una gara speciale : Il Motomondiale sbarca per la prima volta in questo 2019 in Europa, e per la precisione a Jerez de la Frontera, dove domenica si disputerà tappa

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - ora è il momento di attaccare. Arrivano le piste per provare a battere Marc Marquez : E dopo il Luna Park di Austin (Stati Uniti), è la volta di Jerez de la Frontera (Spagna). Sul circuito iberico andrà in scena il quarto appuntamento del Motomondiale ed è chiaro che gran parte dell’interesse sarà sulla classe regina. In MotoGP la situazione è decisamente equilibrata: quattro piloti racchiusi in meno di dieci punti la dicono lunga. Andrea Dovizioso è in vetta a quota 54, anche per via del cadeau inatteso dello spagnolo Marc ...