Gimelstob si è dimesso dal board dell'Atp dopo la condanna per lesioni : In un mondo in cui non si dimette nessuno, Justin Gimelstob ha voluto dire lui l'ultima parola e si è messo da parte, prima ancora delle fatidiche votazioni del nuovo board dell'Atp Tour del 14 maggio a Roma, durante gli Internazionali d'Italia al Foro. Che, dopo undici anni, doveva essere il trampolino per lanciarlo alla presidenza dell'ente che gestisce il circuito dei tennisti professionisti. Il 42enne statunitense era stato condannato da ...