agi

(Di venerdì 3 maggio 2019) Contestazioni adell'arrivo del ministro dell'Interno, Matteo, per unnell'ambito del tour in Emilia-Romagna. Da un gruppo di un centinaio di attivisti dei centri sociali è partito un lancio die oggettiil cordone dischierato all'altezza del parco di Novi Sad per impedire l'accesso dei manifestanti in centro, dove è previsto ildel vicepremier leghista. Una persona è stata fermata e caricata su un mezzo della. Annunciate altre due manifestazionila presenza dinella città emiliana.

infoitinterno : Matteo Salvini a Modena, disordini. Sassi contro le forze dell'ordine - fisco24_info : Disordini a Modena prima del comizio di Salvini: sassi contro la polizia, un fermato: Contestazioni a Modena prima… - Agenzia_Italia : Disordini a Modena prima del comizio di Salvini: sassi contro la polizia, un fermato -