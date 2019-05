Vicepresidente Pd Torino contro No Tav: “Finalmente la polizia fa assaggiare i manganelli”

(Di giovedì 2 maggio 2019) Polemiche per il post di un esponente del Pd diin seguito alla manifestazione del 1° maggio, in cui laha fatto "i manganelli" ai No Tav. Dal centro sociale Askatasuna commentano: "Non ci sono differenze fra gli atteggiamenti del Pd e quelli della Lega, si dicono antifascisti ma rappresentano solo il potere".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...