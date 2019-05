Sui sette colli dell' Apocalisse

Sri Lanka - sette attentatori Sui cidi dietro la strage. Arrestati 24 sospetti. Scuole e Borsa chiuse per due giorni : Gli attentati di Pasqua in Sri Lanka , che hanno causato quasi 300 morti, sono stati effettuati da sette attentatori suicidi . Ed è salito a 24 il numero delle persone sospette arrestate dalle forze dell’ordine locali. Il coprifuoco nazionale imposto poco le esplosioni è stato revocato all’alba, ma ne scatterà un altro dalle 20 locali (le 16.30 in Italia) fino alle 4 di domani. Il governo ha anche deciso lo stop di due giorni per Scuole e la ...

Pallanuoto - passaggio a vuoto per il Settebello. Ora puntare tutto Sui Mondiali per Tokyo 2020 : Il Settebello non ha centrato l’obiettivo: il quarto posto in Europa Cup, con la Serbia giù dal podio, esclude gli azzurri dalla Super Final di World League di Belgrado, manifestazione che metterà in palio il primo pass olimpico. L’Italia dunque vede già scappar via la prima opportunità per andare a Tokyo. Ora gli obiettivi del Settebello cambiano: la navigazione, per forza di cose, ora punta dritta ai Mondiali in Corea del Sud di ...