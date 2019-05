Amici 2019 serale - John Travolta balla con i ragazzi e con Rudy Zerbi e Stash : Amici 2019 serale John Travolta balla con i concorrenti nella prova proibitiva a sorpresa: Grease e Pulp Fiction i film da cui sono tratte le canzoni (Video) In assenza di Ricky Martin non poteva mancare l’ospite straniero nel serale di Amici 2019 ed ecco che Maria ha accolto in studio John Travolta già incontrato in passato a C’è Posta per Te e reduce (pochi mesi fa) da un passaggio da super ospite anche a Sanremo Young di Antonella ...

Stash Amici 2019 : altezza - nome e fidanzata. Chi è il coach : Stash Amici 2019: altezza, nome e fidanzata. Chi è il coach nome Stash e chi è il coach Il 7 luglio 1989, a Caserta, nasce Antonio Stash Fiordispino, noto semplicemente come Stash. Il cantante è tra i coach di canto per la 18esima edizione di Amici, condotto dalla sempreverde Maria De Filippi. Programma alla quale lui stesso ha partecipato assieme alla sua band, i The Kolors (nel 2015) aggiudicandosi la vittoria. Un’esperienza, quella al ...

Amici 18 : Stash dei The Kolors abbandona? “Spero capirete…” : Stash dei The Kolors: lo sfogo del professore di Amici di Maria De Filippi Stash dei The Kolors, come molti sapranno bene, insegna canto agli allievi di Amici 18. Tuttavia l’uomo, in queste ultime ore, ha fatto molto parlare i suoi fan, e non solo, per uno strano sfogo che ha fatto su instagram. Cos’ha detto? Il giovane leader dei The Kolors ha rivelato poco fa sul social fotografico: “Ho provato a fare l’impossibile per ...

Amici 18 - Stash ed Elodie grande sorpresa : annuncio e foto insieme : Stash ed Elodie insieme per un grande progetto: la notizia-bomba dell’insegnante di Amici 2019! Elodie e Stash di Amici sono carichissimi! Questa notte uscirà il loro singolo Pensare male, per il quale hanno lavorato molto. La loro collaborazione è nata per caso, ma ha permesso a entrambi di trovare un nuovo amico. In quest’ultimo periodo, […] L'articolo Amici 18, Stash ed Elodie grande sorpresa: annuncio e foto insieme ...

Andreas e Peparini dopo Amici - Stash li pizzica insieme (Foto) : Amici 18 gossip, Andreas e Peparini di nuovo insieme: video e foto di Stash Fiordispino Andreas Muller e Veronica Peparini non si nascondono più. Il sentimento che li lega è autentico e compaiono spesso insieme in dolci foto su Instagram. Non ci sono dunque più dubbi su questa coppia, seguitissima sui social network: si cerca […] L'articolo Andreas e Peparini dopo Amici, Stash li pizzica insieme (Foto) proviene da Gossip e Tv.

