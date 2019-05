Siri,Di Maio:non esulto. Governo avanti

davidefaraone : Per il M5S, nonostante Di Maio faccia finta di abbaiare, #Siri non è un problema. Ascoltate il sottosegretario,… - MediasetTgcom24 : Caso Siri, Di Maio: 'Il M5s non arretra sulla questione morale' #siri - LaStampa : E su Siri insiste: il M5S non arretra sulla questione morale. -

"Io none non credo sia una vittoria, sono contento che ilpossa andareperché la questionesi chiude. Non è una condanna",ma la necessità di chiarezza per il. Così il vicepremier sulla richiesta di dimissioni di."E'problema che si poteva risolvere qualche giorno fa con un'iniziativa del singolo senza coinvolgere i vertici del". "Quando si parla di corruzione si parla dei soldi degli italiani e noi vogliamo tutelarli", ha detto Dia Otto e Mezzo, su La7.(Di giovedì 2 maggio 2019)