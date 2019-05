Rage 2 sarà giocabile anche su un PC ispirato al Dreamcast

Le regole dello “Scoped StoRage” di Android Q saranno opzionali dalla prossima Beta 3 : Android Q Beta 2 ha introdotto lo "Scoped Storage", ma sembra che non tutti siano ancora pronti: Google ha deciso di fare un passo indietro e renderlo opzionale dalla prossima Beta 3. L'articolo Le regole dello “Scoped Storage” di Android Q saranno opzionali dalla prossima Beta 3 proviene da TuttoAndroid.

Rage 2 avrà eventi post lancio - ma non sarà un gioco come servizio : Rage 2 dopo la presentazione dello scorso anno ha fatto parlare di sé, soprattutto per via delle iniziali dichiarazioni da parte degli sviluppatori, che hanno dipinto il progetto come un "game as service".Ebbene, in occasione di una nuova intervista con GameSpot, il director di id Software sembra ritrattare facendo un passo indietro rispetto a quanto detto inizialmente: Rage 2 avrà eventi ed altri contenuti post lancio, ma non abbraccerà ...

"Non sarà candidata M5S" : entouRage Licia Colò frena : Licia Colò non correrà per il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni europee . Lo sottolinea all'AdnKronos l'entourage della conduttrice televisiva, dopo che negli ultimi giorni si sono rincorsi i ...

Bethesda : DOOM Eternal - Rage 2 - Wolfenstein : Youngblood e Fallout 76 saranno pubblicati su Steam : Negli ultimi tempi si è parlato moltissimo di come molti sviluppatori e publisher abbiano deciso di portare i loro giochi in esclusiva sull'Epic Games Store. Bethesda, tra i più importanti protagonisti del settore, ha invece deciso di supportare Steam, annunciando l'arrivo di alcuni titoli di punta sulla piattaforma di Valve.La compagnia, dunque, sta rivedendo i suoi piani per rendere RAGE 2 e altri giochi imminenti in esclusiva per il proprio ...

Brindisi - tRagedia di San Pietro : oggi i funerali di Sara - Davide e Giulia : E' una terribile tragedia quella che si è verificata nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, nel Brindisino. Come si ricorderà, due auto, una Fiat Grande Punto, condotta da L.A di Tuturano (frazione di Brindisi), e una Chevrolet Cruze, condotta da un 72enne di Trepuzzi, sono entrate in collisione. Il dramma è cominciato quando la Punto ha colpito un muro di cinta ...

StRage nella notte in Puglia - tre giovani morti in un incidente : addio Davide - Sarah e Giulia : Tre giovanissimi morti e due feriti: è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato dopo le 2 nel Brindisino, sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco. Le vittime sono Davide Cazzato 19enne di Brindisi, Sarah Pierri 18enne di Tuturano e Giulia Capone 17enne di San Pietro Vernotico. Giulia Capone e Davide Cazzato sono morti sul colpo mentre Sarah Pierri è deceduta in ospedale ...