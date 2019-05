Power Rangers Battle for the Grid si aggiorna con Modalità Storia e altro

gamerbrain

(Di giovedì 2 maggio 2019) In un periodo in cui Mortal Kombat 11 la fa da padrone tra i picchiaduro,for thecerca di recuperare terreno con unmento interessante, il quale introduce nuovi contenuti, scopriamo insieme di cosa si tratta.Nuovomento perfor theIl gioco non è stato accolto a braccia aperte dalla critica, a causa della scarsità di contenuti, sia per quanto riguarda lottatori e scenari che modalità di gioco. Il team di sviluppo ha deciso di porre rimedio, rilasciando il primomento gratuito.Il nuovo update è disponibile da oggi per tutte le versioni del gioco e introduce:Nuovi lottatori: Dragon Armor Trini, uDonna e una nuova versione del Blue Ranger (Cenozoic) Modalitàper giocatore singolo con le illustrazioni a cura di Dan Mora 4 nuove arene Doppiaggi aggiuntivi ...

FPSREPORTER : Power Rangers Battle for the Grid: Aggiunta la modalità storia ed altro - ragazzaOTP : RT @strongst_avengr: Che poi se ci pensi si riferiva anche a quando lui non riusciva a dormire in Iron Man 3... lui cercava di resistere pe… - strongst_avengr : Che poi se ci pensi si riferiva anche a quando lui non riusciva a dormire in Iron Man 3... lui cercava di resistere… -