Milan | più di un mese da retrocessione | 4 gare per non buttarsi via

Antonio Conte - l’allenatore più ricercato! In Italia è lotta fra Inter - Roma e Milan : ma attenzione al PSG : Antonio Conte è l’allenatore più ricercato dai top club europei: in Italia è lotta a tre fra Inter, Roma e Milan, mentre all’estero il PSG lo tiene d’occhio Con le ultime partite rimaste in ogni campionato, le big di tutta Europa inziano a buttar giù i primi pensieri giguardanti la prossima stagione. Uno su tutti è quello dell’allenatore, scelta imprescindibile al fine di programmare la nuova annata. Uno fra i nomi ...

Verona come Milano - parte il rilancio del suo nucleo più antico : Milano, 30 apr., askanews, - come Milano ha rilanciato negli ultimi anni il quartiere delle Cinque Vie, il cuore dell'antica città romana, Verona cerca di seguire l'esempio con il rilancio di ...

Milan - Gattuso si sfoga : “Non c’è più rispetto delle regole. Ai miei tempi…” : Milan Gattuso – E’ un fiume in piena Gennaro Gattuso. Il tecnico dei rossoneri è tornato a parlare dopo il brutto periodo che stanno attraversando i suoi. Gattuso ha parlato a margine della presentazione di un libro e ha espresso tutta la sua rabbia per il momento negativo della sua squadra: “Oggi è un’epoca diversa. […] L'articolo Milan, Gattuso si sfoga: “Non c’è più rispetto delle regole. Ai miei ...

Milano - antifascisti in corteo contro presidio per Ramelli : “Partiti che legittimano estrema destra sono il pericolo più grave” : “Le leggi per sciogliere movimenti neofascisti come Casa Pound e Forza Nuova ci sono già, ma manca la volontà politica”. È questo l’appello lanciato dal responsabile milanese dell’Anpi Roberto Cenati nella giornata che ha visto sfilare gli antifascisti e i movimenti di estrema destra in due parti diverse di Milano. “In questo giorno vogliamo ricordare Gaetano Amoroso ucciso dai fascisti negli anni Settanta, ma vediamo con preoccupazione la ...

Torna a Milano la GAI ECONOMY RUN - la gara automobilistica amica dell’ambiente per incentivare una mobilità più sostenibile : Il GAI, Associazione di acquisto solidale da sempre attenta alle tematiche della sostenibilità ambientale e per questo attiva dal 2013 nell’acquisto in gruppo di auto ibride e veicoli a basso impatto ambientale, annuncia la nuova edizione della GAI ECONOMY RUN, la manifestazione di auto ibride unica nel suo genere. Appuntamento, dunque, per la giornata di domenica 26 Maggio 2019 a partire dalle 8:30 presso il Politecnico di Milano – Campus ...

Milan - Scaroni : 'Senza Champions crescita più lenta. Siamo delusi' : " La squadra non gioca a buoni livelli da mesi , l'obiettivo Champions ieri si è allontanato ma continuiamo a inseguirlo", le parole rilasciate a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 dal presidente ...

Il Milan non c'è più. E adesso è il Toro a sognare in grande : Matteo Basile Gattuso al capolinea: Champions lontana I granata volano con un rigore generoso nostro inviato a Torino Se avere un tono dimesso, evidenziare i difetti e far pensare di guidare una squadra a fine corsa è stata una strategia, allora quella di Gattuso è rimasta vincente soltanto nelle intenzioni. Può anche aver ritrovato, almeno in parte, l'anima che cercava nella sua squadra ma i risultati continuano a non arrivare e a ...

Toro - testa al derby dopo il 2-0 sul Milan. Cairo : "E' il più importante della mia presidenza" : 'Il gol? La dedica va al figlio di Bonucci che era in tribuna assieme a tutta la sua famiglia - così il Gallo a Sky Sport -. È stata una grande serata, ora testa al derby: sarà spettacolare'. Con un ...

Milan ko a Torino - Gattuso ammette : “la squadra si impegna - ma non sa più soffrire. Il mio futuro? Dico che…” : Milan ko a Torino e virtualmente fuori dalla Champions, Gattuso nel post gara traccia una lucida analisi della squadra: i rossoneri si impegnano, ma non sanno più soffrire Belotti e Berenguer rifilano l’ennesimo dispiacere stagionale al Milan, sconfitto 2-0 da un Torino proiettato verso la stessa Champions che, per ora, il Milan non sembra in grado di raggiungere. Nel post gara, schietto come sempre, Gattuso ha tracciato una lucida ...

Salvini : “Il nostro Milan non c’è più - vergogna!” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commenta su Twitter la sconfitta del Milan per 2-0 contro il Torino: “Ahimé, il nostro Milan non c’è più. Cuore, idee, entusiasmo e passione sono rimasti solo agli splendidi tifosi rossoneri. Di tutti gli altri (società, dirigenti, allenatori e “giocatori”) non si hanno notizie positive da tempo. VERGOGNA. Fate giocare i ragazzi della Primavera. Sempre e comunque forza ...

Disastro totale - il Milan non sta più in piedi! Confusione - frustrazione e assenza di gioco : il Torino domina e sogna la Champions : Il Torino affonda il Milan con le reti di Belotti e Berenguer: i granata alimentano il sogno Champions, rossoneri completamente allo sbando La domenica della 34ª Giornata di Serie A si chiude con Torino-Milan, big match che mette in palio 3 punti importantissimi nella corsa Champions League. Dopo le vittorie di Roma e Lazio e in attesa dell’Atalanta, impegnata domani contro l’Udinese, sono 5 le squadre, nello spazio di 3 punti, ...

Torino - Comi : 'Match importante. Milan? In certi momenti alcune squadre diventano più pericolose' : Il dg granata Antonio Comi è intervenuto a Sky Sport prima di Torino-Milan : 'Questa partita nella storia è sempre stata importante, per il Torino è una gara molto importante e ci auguriamo di fare bene. alcune squadre in certi momenti diventano ...

Mazzarri - Milan farà gara vita - noi di più : ANSA, - TORINO, 27 APR - "Mi fido poco del Milan, una squadra molto forte che domani farà la partita della vita. Noi dovremo farla più di loro, per la nostra crescita e per la nostra gente". Walter ...