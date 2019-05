Libertà stampa | Consiglio d’Europa critica Di Maio | “Inviti a non fare pubblicità e piani

Il Consiglio d’Europa accusa Luigi Di Maio di limitare la Libertà di stampa : Il vicepremier Luigi Di Maio limita la libertà di stampa: questa l'accusa del Consiglio d'Europa nel suo rapporto sulla libertà di espressione 2018. Di Maio avrebbe chiesto alle imprese di non comprare le pubblicità sui giornali, minacciando allo stesso tempo di ridurre i finanziamenti pubblici alla stampa. "In Italia il vice primo ministro e leader del Movimento 5 Stelle ha chiesto alle imprese di proprietà statale di smettere di fare ...

A Trento il raduno dei sindacati giornalisti di tutto il mondo. Giulietti - Fnsi - : Italia traino europeo della Libertà di stampa : ... ci sono governi che considerano normale chiudere le voci delle differenze e delle diversità e ferire a morte i diritti di cronaca, per impedire i cittadini ad essere correttamente informati su ...

Giornata della Libertà di stampa : giornalisti molisani in piazza contro la crisi dell'editoria : La manifestazione, promossa dall'Odg regionale, in programma il 3 maggio a Campobasso, in piazza Municipio CAMPOBASSO. crisi dell'editoria, giornalisti molisani in piazza, a difesa della libertà di ...

Libertà di stampa - Italia 43ma nel rapporto Rsf : 'Dai Cinque Stelle critiche e insulti' : Le minacce ai cronisti da parte della criminalità organizzata e dei gruppi neofascisti e neonazisti, le querele bavaglio, gli insulti e i tentativi di intimidazione che provengono dal mondo politico ...

Libertà di stampa - Rsf : “Peggiorata la situazione dei giornalisti nel mondo. In Italia attacchi da M5s e Lega” : L’odio trasmesso dai leader politici nei confronti dei giornalisti sta diventando sempre più una delle principali minacce alla Libertà di stampa. Il rapporto 2019 di Reporters Sans Frontières disegna una situazione in cui “l’odio verso i giornalisti è degenerato in violenza“. A farne le spese non sono solo i reporter che operano in Paesi con uno scarso livello democratico, ma anche quelli che lavorano in Stati europei, ...

Libertà stampa : Italia 43/ma - supera Usa : 15.07 L'Italia avanza ancora e supera gli Stati Uniti nella classifica mondiale di Reporter Senza Frontiere (Rsf) sulla Libertà di stampa: il nostro Paese sale al 43/mo posto (su 180) rispetto al 46/mo dell'anno scorso e al 52/mo del 2017. Mentre gli Usa indietreggiano al 48/mo posto contro il 45/mo del 2018. Nella graduatoria annuale, pubblicata dalla ong francese, svetta di nuovo la Norvegia, seguita dalla Finlandia, che guadagna due ...

La classifica della Libertà di stampa nel mondo di Reporters Sans Frontières : Alcuni cittadini manifestano di fronte alla sede della testata polacca TVP’s per protestare contro la copertura faziosa dell’opposizione (foto:Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) Non abbiamo mai avuto accesso a così tante informazioni ma la libertà di stampa è in pericolo, oggi più che mai. Secondo Reporters Sans Frontières, “il numero dei paesi considerati sicuri, dove un giornalista può lavorare senza temere per la propria vita ...

L'arresto di Assange è un colpo alla Libertà di stampa? Cosa scrivono i giornali : Secondo una breve cronaca del Corriere della Sera 'sulL'arresto di Julian Assange, il governo Conte non ha fin qui potuto e voluto esprimere una posizione. Tra M5S e Lega, infatti, le valutazioni ...

Se la fine di WikiLeaks diventa un rischio per la Libertà di stampa : L'arresto di Julian Assange, il controverso caporedattore di WikiLeaks, viene eseguito quando il pendolo del metronomo che scandisce i ritmi della vita dell'informazione online è a termine corsa. Ora può solo tornare indietro, dopo i nove anni impiegati per compiere un'oscillazione segnata da fenomeni epocali che hanno fatto leva sui social network e sul web: le rivoluzioni e le restaurazioni geopolitiche (si pensi alla parabola ...

Dalle mafie ai neofascisti l'attacco alla Libertà di stampa : Queste storie si aggiungono a quelle di centinaia di colleghi, una lista che rende l'Italia un'anomalia tra tutte le nazioni occidentali: l'unico Paese dove il diritto di cronaca viene minacciato a ...

Caso Bulfon - il Cdr di Repubblica 'Individuare i responsabili per tutelare la Libertà di stampa' : Il Cdr chiede all'autorità giudiziaria di individuare i responsabili e continuerà a vigilare affinché il diritto di cronaca venga tutelato e protetto in tutte le sedi'. Nell'auto della giornalista ...

Caso Bulfon - il Cdr di Repubblica : "Individuare i responsabili per tutelare la Libertà di stampa" : La solidarietà dei giornalisti alla collega dopo le intimidazioni per il suo lavoro di inchiesta sulla mafia romana