Concorsi enti pubblici | aziende ospedaliere e farmaceutiche | invio cv a maggio

Scuola - accordo Governo-sindacati su incrementi stipendiali e Concorsi facilitati : La scorsa notte è stato raggiunto un accordo tra Governo e sindacati riguardo l'argomento Scuola e università. Presenti il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, il Premier Giuseppe Conte e il Sottosegretario Salvatore Giuliano. L'incontro, tra i sindacati che rappresentano il mondo della Scuola (Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda) e il Governo, ha avuto esito all'alba a Palazzo Chigi, alla fine di un dibattito durato alcune ore. La prima notizia ...

Scuola - Concorsi docenti e precariato storico ultime notizie : i ‘contentini’ del Miur : La Scuola pubblica italiana riesce a stare in piedi anche e soprattutto grazie al servizio prestato dai docenti precari: eppure lo Stato continua ad ignorare la loro stabilizzazione. Il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, parla di ‘contentini’, di ‘elemosine’, per cercare di placare le proteste di chi continua a sentirsi sfruttato da anni. Le novità per i precari storici riguardano l’esonero dalla prova ...

Scuola - Concorsi docenti e precariato storico ultime notizie : i ‘contentini’ del Miur : La Scuola pubblica italiana riesce a stare in piedi anche e soprattutto grazie al servizio prestato dai docenti precari: eppure lo Stato continua ad ignorare la loro stabilizzazione. Il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, parla di ‘contentini’, di ‘elemosine’, per cercare di placare le proteste di chi continua a sentirsi sfruttato da anni. Le novità per i precari storici riguardano l’esonero dalla prova ...

Concorsi pilotati - l'inchiesta svela anche incontri sessuali dopo i "suggerimenti" : Si allarga l'inchiesta della procura di Perugia che ha svelato presunte irregolarità nei Concorsi per le aziende ospedaliere...

Scuola - Concorsi docenti ultime notizie : ‘OK 70mila posti - No alle classi pollaio’ : Meno alunni per classe, questo lo slogan ribadito dall’onorevole Lucia Azzolina su Facebook. La deputata pentastellata sottolinea il fatto che il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, abbia evidenziato la necessità di affrontare una questione importante, un tema chiave come quello della dispersione scolastica e del sovraffollamento delle classi. Lucia Azzolina sulle classi pollaio Il Movimento 5 Stelle, come sottolineato da ...

Concorsi scuola ultime notizie : ‘Serve fase transitoria per docenti con 36 mesi di servizio’ : Il segretario generale della Uil, Pino Turi, attraverso un comunicato diffuso dal sindacato, ha voluto esprimere tutta la propria soddisfazione per i Concorsi nella scuola che metteranno a disposizione circa 70mila cattedre. ‘E’ un fatto positivo – ha dichiarato Turi – un elemento che consentirà un futuro di continuità didattica’. D’altro canto, però, il segretario della Uil scuola sottolinea come il concorso, ...

Concorsi docenti 2019-2020 : bandi in estate - il comunicato Anief : Concorsi docenti 2019-2020: bandi in estate, il comunicato Anief Sembrano emergere delle importanti novità sui prossimi Concorsi per docenti di scuola primaria e secondaria; i bandi dovrebbero essere pubblicati in estate, quindi, prove previste per l’autunno. Le prime immissioni potrebbero partire da settembre 2020. Concorsi docenti 2019-2020: la selezione per la scuola primaria Ricapitola le informazioni disponibili sui prossimi ...

Scuola - Concorsi docenti ultime notizie : Bussetti dimentica lentezza burocratica e mancate assunzioni : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, insiste nel ribadire come il concorso rappresenti l’unica strada percorribile per il reclutamento dei docenti. Eppure, come fa notare Anief, uno dei problemi che assillano la Scuola è rappresentato dalla lentezza procedurale dei concorsi per docenti oltre alla mancata immissione in ruolo di tutti i vincitori e idonei. Concorso docenti, per la secondaria bando entro il 2019 secondo ...

Scuola - Concorsi e assunzioni docenti ultime notizie : ‘tempi veloci’ per la secondaria : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, in occasione di una visita presso l’istituto enologico Cerletti di Conegliano, ha parlato nuovamente di reclutamento docenti e di concorsi. In merito al concorso per la Scuola secondaria, il numero uno del Miur ha confermato i ‘tempi veloci’ anche se non si è ancora pronunciato per quanto riguarda il periodo di uscita del bando. ‘Abbiamo la necessità di stabilizzare i ...

Concorsi per assistenti sociali in Campania - Calabria e Lombardia : scadenza 12 aprile : Durante il mese di marzo sono ancora numerose le occasioni di assunzione per assistenti sociali mediante Concorsi pubblici. Come vedremo ci sono possibilità concorsuali da nord a sud della penisola, molto spesso con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per ogni selezione, riportiamo i requisiti essenziali e dove prendere visione del bando completo. Bandi pubblici a Casagiove e Cassano allo Ionio Il Comune di Casagiove, in provincia di ...

Scuola - Concorsi precari e stipendi docenti ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Nuovo intervento televisivo per il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che ieri è stato ospite di Rai 3, nella trasmissione ‘FuoriTG TG 3’. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha risposto ad alcune domande riguardanti le più importanti questioni scolastiche. concorsi Scuola, Bussetti: ‘Anche per la terza fascia stiamo studiando soluzioni’ In merito ai concorsi, Bussetti ha dichiarato: ...

Scuola - precari storici e assunzioni docenti ultime notizie : ‘In fretta i Concorsi’ : La senatrice di Liberi e Uguali, Loredana De Petris, ha rivolto un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in cui viene espressamente chiesto al titolare del dicastero di Viale Trastevere di velocizzare i tempi dei prossimi concorsi, soprattutto in considerazione dell’alto numero di precari che lavorano da anni nella Scuola pubblica italiana e nelle paritarie: si tratta di docenti che da anni ...