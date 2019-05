Claudio Lippi attacca Carlo Conti Ma perché c' è solo lui in tv?

Claudio Lippi punge Carlo Conti : «I programmi che farei sono tutti occupati. Credi di poter togliere Conti dai 73 programmi che fa?» : Claudio Lippi e Caterina Balivo - Vieni da Me Che la tv non sia un pozzo di gratitudine è bene che tutti lo sappiano, addetti ai lavori e non. Claudio Lippi, però, lo testimonia un po’ troppo spesso, nonostante lo faccia con la sua solita ironia, pungente più che divertente. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, il conduttore milanese ha parlato del suo lavoro, che col passare degli anni – per sua stessa ammissione – si è ...

Claudio Lippi : "Chiedo scusa a mia figlia per averla trascurata" : E' uno dei conduttori simbolo della televisione italiana, ma Claudio Lippi è anche uno dei personaggi più restii a parlare della sua vita privata. Eppure, lo ha fatto davanti alle telecamere di Vieni ...

Vieni da me - Caterina Balivo lancia il profilo instagram di Claudio Lippi : Caterina Balivo lancia in diretta a Vieni da me il profilo instagram di Claudio Lippi Claudio Lippi è stato il protagonista delle domande al buio di Vieni da me, nella puntata odierna di martedì 30 aprile. Con la prima domanda comparsa sul grande schermo, Caterina Balivo ha chiesto al suo ospite in che cosa è veramente […] L'articolo Vieni da me, Caterina Balivo lancia il profilo instagram di Claudio Lippi proviene da Gossip e Tv.

Caterina Balivo messa a disagio da Claudio Lippi a Vieni da me : Vieni da me: Caterina Balivo a disagio per una battuta di Claudio Lippi in diretta Inizio esilarante per l’intervista di Claudio Lippi oggi a Vieni da me: il noto conduttore si è raccontato, infatti, attraverso le temutissime ‘domande al buio’ e, proprio rispondendo alla prima domanda, ha fatto una battutaccia che ha messo un po’ a disagio la padrona di casa Caterina Balivo, facendo scoppiare a ridere il pubblico presente ...

La prova del cuoco : Anche Claudio Lippi e Raimondo Todaro nella giuria della trentatreesima settimana (Anteprima Blogo) : Domani parte la trentatreesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova ...

Salute anziani - Claudio Lippi testimonial campagna Senior Italia : Roma, 17 apr., askanews, - Bagno di folla per Claudio Lippi paladino della prevenzione. Centinaia di persone hanno assistito oggi agli incontri svoltisi in diversi centri sociali per anziani del Lazio ...

Claudio Lippi : 'Finché si può stare alla Juve - uno deve rimanerci' : Incombono inesorabilmente i quarti di Champions League e i riflettori sono puniti anche su Ajax - Juventus, con gli addetti ai lavori che non lesinano pronostici e consigli. Tra coloro che hanno parlato del quarto d'andata e di altri temi riguardanti il club di Agnelli c'è anche Marcello Lippi e l'ha fatto nell'intervista rilasciata a ''Radio anch'io Sport''. Analogie tra la Juve del '97 e quella odierna L'ex allenatore può considerarsi un ...

Reazione a catena - il disperato appello di Claudio Lippi : 'Fatemela condurre'. Chi trema : Chi condurrà quest' estate il quiz televisivo Reazione a catena ? In lizza ci sono dieci candidati, elencati in un sondaggio del sito TV Blog : Marco Liorni, Gabriele Corsi, Alessandro Greco, ...

Reazione a catena - il disperato appello di Claudio Lippi : "Fatemela condurre". Chi trema : Chi condurrà quest' estate il quiz televisivo Reazione a catena? In lizza ci sono dieci candidati, elencati in un sondaggio del sito TV Blog: Marco Liorni, Gabriele Corsi, Alessandro Greco, Massimiliano Ossini, Claudio Lippi, Flavio Montrucchio, Giancarlo Magalli, Savino Zaba, Tiberio Timperi e Paol