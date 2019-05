Canelo Alvarez-Jacobs | Mondiale pesi medi 2019 | come vederlo in tv e streaming Orario e

oasport

(Di giovedì 2 maggio 2019)e Danielsi affronteranno sabato 4 maggio sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) per ilWBA, WBC, IBF dei. I due pugili si sfideranno in uno degli incontri di pugilato più attesi dell’intera stagione, il match vale la parziale unificazione dei titoli iridati per questa categoria di peso: il fuoriclasse messicano, tra i migliori atleti del Pianeta, è l’attuale Campione WBA e WBC mentre lo statunitense avrà il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico mettendo in palio la cintura IBF.è un vero e proprio idolo nel suo Paese natale ed è estremamente apprezzato anche negli States dove ha costruito la sua carriera, è reduce dall’epocale vittoria contro Gennay Golovkin e dal successo su Rocky Fielding tra i supermentre Danielha l’occasione della vita dopo aver perso il titolo WBA ...

