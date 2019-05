Varchi accesso concerto 1 maggio 2019 | come entrare in Piazza san Giovanni

termometropolitico

(Di mercoledì 1 maggio 2019)insanIl “ne” del primoSanin Laterano è uno degli appuntamenti fondamentali della Festa dei Lavoratori sin dal 1990 primo anno in cui venne organizzato dai sindacati confederati. L’evento inizierà alle 15 con l’anteprima del vero e proprioche sarà diviso in tre parti: la prima comincerà alle 16, quella principale durerà dalle 20 alle 21, poi, si proseguirà fino alla mezzanotte.: 4per l’ingresso zona palco Attese a Sandecine di migliaia di personeogni anno, d’altronde, molte di più di quelle che oltrepasseranno i 4posti inSanall’altezza della Scala Santa, in Via Emanuele Filiberto all’incrocio con via Domenica Fontana, in viale Carlo Felice e agli archi di Porta Saninle Appio. ...

Gio2657 : @matteosalvinimi A parte la pizza,Ministro le sembra normale chiudere un varco di accesso affollatissimo a piazza S… - salernopost : RT @UniSalerno: [CostruendoUNISA] Da oggi i campus di Fisciano e Baronissi hanno una nuova segnaletica di #benvenuto. Per accogliere l'uten… - giosalzano1967 : RT @UniSalerno: [CostruendoUNISA] Da oggi i campus di Fisciano e Baronissi hanno una nuova segnaletica di #benvenuto. Per accogliere l'uten… -