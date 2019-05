TelevideoRai101 : Londra: 50 settimane detenzione Assange - giulianigiova : RT @ultimenotizie: #JulianAssange, fondatore di #Wikileaks, è stato condannato dal tribunale di Southwark a 50 settimane di reclusione per… -

Poco meno di un anno di reclusione. Julian, fondatore di Wikileaks, è stato condannato dal tribunale di Southwark a 50di reclusione per violazione delle condizioni della libertà provvisoria. L'udienza per l'estradizione negli Usa (dove rischia 5 anni per pirateria informatica) è fissata per domani al tribunale di Westminster.(Di mercoledì 1 maggio 2019)