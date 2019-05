Gf | Gennaro e Erica confessione notturna | “A letto con me…”

Grande Fratello : Gennaro Lillio dimentica Mila Suarez e punta Erica? : Mila Suarez dimenticata da Gennaro Lillio: il commento su Erica I nuovi amori al Grande Fratello 16 sembrerebbero essere ancora in stato embrionale. Anche se nella prima settimana di reality Gennaro Lillio e Mila Suarez erano sembrati molto intimi, il bacio tra i due concorrenti in realtà non è mai arrivato e tra loro si sarebbe messa una terza persona e forse anche una quarta. In queste ore Gennaro Lillio si è confrontato a lungo con ...