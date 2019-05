Casting per Temptation Island al Malua del Lido di Spina e per uno spot a cura di Galaxia

Blastingnews

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Sono in corso le selezioni per il noto programma televisivo. Nello specifico nei prossimi giorni isi svolgeranno presso ilBeach 54 deldiin provincia di Ferrara alla presenza del conduttore del programma Filippo Bisciglia. Sono, inoltre, aperte le selezioni, adi, per un importantedi livello internazionale.Sono attualmente in corso le selezioni per la nota trasmissione televisivain onda su Canale 5 e condotta da Filippo Bisciglia. A tale proposito domenica 12 maggio presso ilBeach 54 deldi(in provincia di Ferrara), organizzato dal titolare Giacomo Gelmi, sempre attivissimo in eventi e iniziative di alto livello, si terrà unper il noto reality sui sentimenti in onda sulle reti Mediaset. Peraltro si tratta di un'occasione a dir poco imperdibile in ...

bestiavdiSatana : RT @kandyallen_: Il problema con il casting di Sana non è neanche tanto l’essere musulmana o meno, ma il non essere POC perché Sana IT dovr… - GiorgiaDM_94 : RT @cactusetta: Sì però il casting di Beatrice non è l’argomento da tirare in ballo ogni volta che non sapete più a cosa appigliarvi per ma… - casting_provini : Teatro Instabile soc. coop. seleziona attori e attrici per spettacolo teatrale con musiche, regia Gianni Leonetti,… -