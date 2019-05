gazzetta

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Al Rigamonti spalti pieni da ore prima del fischio d'inizio per il sogno promozione inA, dopo otto stagioni, in anticipo di due giornate. E il sogno è diventato realtà già nel primo tempo di un ...

SkySport : ? #UltimOra #SerieB ? #Brescia promosso in #SerieA ?? Decisiva la vittoria 1-0 sull'#Ascoli ?? La squadra di #Corini… - bvozovic : RT @SantucciFulvio: Il Brescia è promosso in Serie A, mancava dal 2010/11. Verdetto giusto per la squadra di Corini, considerata la grande… - sarfiottone59 : @Robisala2 @_avvocato @90sfootball @kirmod21 E intanto il Brescia promosso in serie A. -